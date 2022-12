Ganhos de capital, Juventus: Não adianta se esconder atrás de fantasmas. A hora também chegará para Napoli e Osimhen primeira página

Francamente, parece um pouco fraco dizer que o Procurador Federal Chenet não está fazendo bem o seu trabalho, ou que o está fazendo de forma imperfeita, Porque pediu para devolver a operação (desportiva) à Juventus e a outros 8 clubes, mas não ao Napoli (e ao Chievo, que entretanto faliu). A polícia palestina solicitou e obteve os papéis de Turim quando a investigação foi encerrada. Em Nápoles, a investigação ainda está em andamento. 3 outras pessoas foram investigadas no ADL em 21 de junho por uma suposta irregularidade na transferência de Osimhen. Quando essa investigação criminal for encerrada, Chiné poderá solicitar documentos, assim como fez com a investigação de Prisma, um volume de 14.000 páginas que levou, por um lado, a um pedido de indiciamento de Andrea Agnelli & C e, por outro, a um pedido para um novo julgamento matemático para ganhos de capital.

Dizer que não é certo repetir a experiência (esportiva) apenas para a Juventus (além de Sampdoria, Genoa, Pisa, Empoli, Pro Vercelli, Novara, Pescara e Parma) e não para o Napoli é errado porque é prematuro. Quando esta investigação for encerrada, Chiné pedirá documentos e, se também houver uma pilha de informações novas e convincentes, tenha certeza de que o caso Osimhen também será rediscutido. Ficar surpreso com o fato de Atalanta e Sassuolo não terem sido incluídos no pedido de novo julgamento significa não saber que os dois clubes não foram a julgamento na primavera passada. Se e quando isso acontecer, eles também terão que responder pelo que resultar das interceptações (e das transferências que resultaram em mais-valias sem transferência de recursos). Então, obviamente, uma coisa é responder a uma operação, outra é fazê-la para cerca de vinte, com cerca de quarenta jogadores envolvidos.

Certamente, se em 20 de janeiro realmente se decide um novo julgamento (esportes), não é porque haja um ar de justiça, mas simplesmente por equidade, desta vez as apostas são muito maiores do que em abril, Como existem diversos elementos probatórios, colhidos não por meio de sites da Internet, felizmente não dispomos, mas por meio de ferramentas que estão à disposição apenas da justiça comum.

Enquanto isso, Nápoles, ou melhor, seu presidente, De Laurentiis e seu colega em Atlanta Percassi, além de Adriano Galliani, Ele atuou como CEO do AC Milan, bem como o agente Alessandro Mogi, Eles têm que se defender na Justiça do Napoli de serem acusados ​​de cobrança fraudulenta na transferência de um jogador, Kalic. Já houve (no início de novembro) pedidos de condenação por parte do Ministério Público (P. DeSimone e Capuano), mas são coisas antigas, factos que datam de 2013 e 2014 e presumivelmente serão finalizados antes da sentença final. Fatos que não têm nada a ver com matemática. Portanto, mesmo aqui não há sentido em criar mais confusão.

