Possível escalação de Braga e Napoli: estreia de Nathan! Politano está lá desde o primeiro minuto

Últimas notícias da Liga dos Campeões da UEFA – Esta noite haverá a primeira aparição de homens Rudy Garcia com Braga Nápoles, marcado para as 21h. Mas quais serão as opções de treinamento? Artur Jorge E Rudy Garcia? Qual a escalação oficial para o primeiro jogo das duas equipes do Grupo C? Liga dos Campeões?

Escalação Braga-Napoli: últimas notícias da Sky

Vamos descobrir as últimas notícias de Esportes celestes Sobre possíveis formações Braga Nápoles:

“Garcia trocou alguns jogadores após o empate em Gênova: no ataque há espaço para Politano, que retorna desde o primeiro minuto, com Kvaratskhelia e Osimhen, na defesa, uma possível primeira partida para Nathan. Mário Rui e Oliveira.. O regresso dos portugueses ao 4-2-3-1 e algumas dúvidas sobre o meio-campo ofensivo de Artur Jorge… as probabilidades para o jogo Braga-Nápoli, agendado para hoje às 21h00 e em direto Sky Sports e transmissão agora.”

Aqui é Braga – Depois da grande reviravolta no torneio frente ao Varense (o jogo foi perdido por 3-1), Artur Jorge regressa ao 4-2-3-1 com muitas novidades. Vitor Carvalho tem espaço no meio-campo, enquanto Al-Misrati supera André Horta. No meio-campo ofensivo há amplas opções para Artur Jorge, que deverá contar com Ricardo Horta, Pizzi e Bruma atrás de Abel Ruiz, mas novidades não estão excluídas. Aqui está a programação:

Braga (4-2-3-1) Possível escalação: Matthews; Gomez, José Fonte, Nyakati, Marin; Vitor Carvalho, Misrati; R. Horta, Pizzi, Bruma, Abel Ruiz. Todos: Arthur Jorge

Possível escalação de Braga e Nápoles: Garcia 11

Em relação ao treinamento Nápoles para García contra o BragaO técnico tirou as dúvidas. Falando sobre isso Massimo Ugolini No Sky Sports 24:

“Cerca de mil Napoli em Braga. Dia ruim aqui em Portugal do ponto de vista climático, mas o Napoli deve conseguir um resultado. Em relação à formação, Rahmani se recuperou e Natan está jogando com Amir, que já teria se estreado em Gênova .” “Sem perder o Kosovo. Mario Rui favorece Di Lorenzo. Meio-campo intocável, Politano no tridente.”

Além disso, no site Sky Sports lemos:

“Uma dupla inédita na defesa com Nathan, em estreia pela Itália, ao lado de Rahmani. Uma votação na esquerda entre Mario Rui e Oliveira, com o candidato português. O meio-campo está confirmado com Anguissa, Lobotka e Zielinski. No ataque, espaço para Politano com Osimhen e Kvaratskhelia. “.

Nápoles (4-3-3) Possível escalação: Merritt; Di Lorenzo, Rahmani, Natan, Mario Roy; Anguissa, Lobotka, Zelenskiy; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Todos: Garcia