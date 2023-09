Sarri empatou no último minuto através do goleiro – Corriere.it

Um ponto conquistado com coração e determinação, e que chegou ao final da partida de forma inesperada. entre Lácio E Atletico Madrid O placar terminou 1 a 1 com gol de Bairros Para abrir o placar e a cabeçada do goleiro Providel, com o passar do tempo, permitindo aos Biancocelesti evitar a derrota. Um final emocionante, com a equipe do Surrey parecendo destinada a mais uma derrota no início da temporada. Depois, um chute de ataque do número um dos Biancocelesti, no último escanteio da partida“No início Sarri não queria me deixar entrar na área. Houve confusão e não conseguimos nos comunicar – palavras de Providel à Sky Sports no final da partida – Ainda não consigo perceber que estou gostando desta noite. Mas então sua mente irá imediatamente para a próxima partida do campeonato. “Estudei Immobile e sabia que Luis Alberto (assistente) iria colocá-lo no segundo poste.”