Real Sociedad – Inter 1-0: Gol de Mendes! | Liga dos Campeões da UEFA ao vivo

Uma aparição tripla desde o primeiro minuto

Uma mudança repentina na escalação do Inter pouco antes da partida. Após a última reunião técnica no hotel, às 18h, Simone Inzaghi tomou sua decisão surpresa em relação ao ataque nerazzurri: optou por iniciar a partida da Liga dos Campeões contra o Real Sociedad com Marko Arnautovic como titular de Lautaro Martinez. Depois de quatro jogos consecutivos no campeonato em que Marcus Thuram atuou desde o primeiro minuto, o francês, que está em grande forma, agora está no banco. Pelo contrário, para o avançado austríaco, esta é a primeira vez que inicia a sua segunda vida com os nerazzurri. Até a noite de ontem, o filho de Lilian ainda tinha uma grande vantagem sobre o companheiro, tanto que foi testado por Appiano como titular ao lado do companheiro argentino. Depois, há poucos minutos, a decisão passou a focar no ex-atacante do Bolonha Kilo e Centímetro diante de uma defesa física como a dos bascos, com a possibilidade de usar Thuram como arma contínua quando os espaços se abrem. De resto, também estão confirmadas a estreia de Pavard como destro, no cargo habitualmente ocupado por Darmian, e a oportunidade de Aslani como treinador no lugar do lesionado Calhanoglu. Mas Carlos Augusto em vez de Demarco. (contínuo)

Inter (3-5-2): verão; Bavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Aslani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Arnautović.