Nápoles perde em Portugal: Braga é derrotado por 1-2

Braga, 20 de setembro de 2023 – A estreia europeia traz sorrisos a casa Nápoles. Os Azzurri venceram por 1-2 no Estádio Municipal de Braga, no final de um jogo complexo e emocionante. um time Rudy Garcia Ele merecia o sucesso, mas arriscou perder o controle mais de uma vez. O capitão Di Lorenzo decidiu a vantagem do Napoli na prorrogação do primeiro tempo. Os anfitriões empataram aos 84 minutos graças a… Shabouramas quatro minutos depois chegou a nova vantagem da Campânia Nikati Quem transforma a cruz em seu próprio gol Zelenski. A última emoção da equipe campeã italiana, amarrar meus sapatos Na verdade, ele acertou a trave interna na última ação possível e esteve a poucos centímetros do empate no último minuto.

A primeira metade

Os dois treinadores confirmam o esquema tático da jornada anterior: as equipas espelhadas alinharam num 4-3-3, com Osimhen, Kvaratskhelia E Politano Para liderar o ataque do Napoli contra Ruiz, Galo E Shaboura naquilo Braga. A primeira ocasião do encontro é portuguesa: Ricardo Horta Ele recebe na grande área e no trânsito tenta virar e finalizar a gol em cobrança de pênalti, e o desvio do zagueiro faz com que a bola vá parar atrás, em cobrança de escanteio. A primeira emoção do encontro à qual o homem reage imediatamente Nápoles No quinto minuto da partida. Erro fatal José Fonte Isso é praticamente necessário Osimhen Cara a cara com MatheusMas o chute do goleiro brasileiro foi perfeito e ele bloqueou o chute do nigeriano.

ainda Nápoles Aos nove minutos: No desenvolvimento de escanteio, lançamento de Campagna dentro da grande área Osimhen Indo em direção ao gol, Matthews mergulha novamente para negar, afastando a bola ao lado após acertar a trave à direita do goleiro. Mas o trabalho ainda não acabou, a defesa se afasta, mas a bola volta a ficar à disposição de Kvartskhelia, torto e cruzado do georgiano que encontra um contra-ataque aéreo Escrito por LourençoMas novamente Matthäus, que ficou próximo ao poste direito, após colidir com ele no desarme anterior, estica e direciona para escanteio. Mas as más notícias estão em Nápoles, com Rudy Garcia Que depois de dois minutos ele deve desistir completamente Rahmanique descobriu logo nos primeiros minutos um problema muscular que agora o obrigou a mudar de lugar dentro Oestegaard.

Primeiro cartão amarelo da partida antes dos 20 minutos Anguissaque o pressionou Ricardo Horta, o adversário é expulso na entrada da área, é emitido um cartão amarelo e é marcada uma cobrança de falta de 18 metros para os donos da casa. No ponto de multiplicação Galo Tente deslocá-lo para o lado do bloqueador, assobiando a bola perto do poste direito mérito, mas acaba rodando na parte inferior. No entanto, o jogo é muito divertido e Nápoles Mantenha o pedal do acelerador pressionado. Ele tenta novamente OsimhenQue recebeu após excelente jogada da dupla pelo lado esquerdo Oliveira-KvaratskheliaMas o chute de pé direito do nigeriano acertou na trave. O artilheiro do último torneio se arrependeu.

O ritmo da partida é alto, com Nápoles Que continua as suas investidas no meio campo português, mas a equipa da casa resiste ao golpe. Possível pênalti para os napolitanos aos 33 minutos: mais uma queda Kvaratskhelia, que então tenta chutar. rejeitar Matheusdeixa a bola no meio da pequena área: Osimhen tenta atacar, mas chuta para o gol próximo Nikati. O árbitro inicialmente marca o pênalti, depois após revisá-lo na linha lateral, ele muda sua decisão corretamente e apita um tiro livre a favor da equipe. Braga.

Após 35 minutos de futebol emocionante de ambos os lados, parece haver um pouco de cansaço. A forte chuva que atingiu o estádio português esticou muito o campo, tornando a partida muito dispendiosa em termos de energia. A partida parecia chegar ao intervalo em 0 a 0, mas aqui estava o choque que a partida parecia exigir. Cruzamento de Di Lorenzo para o poste mais distante, e Osimhen cabeceia para o próprio capitão do Napoli, que coordena e chuta com o pé esquerdo uma bola venenosa que, após quicar, bate na trave e vai para o gol. O Napoli saiu na frente nos segundos acréscimos do primeiro tempo. Foi a última chance do primeiro tempo, que terminou empatado em 0 a 1 a favor do campeão italiano.

a outra metade

Os treinadores não mudam entre os intervalos e o resultado da partida não muda nos primeiros minutos do segundo tempo. o Nápoles Ainda domina a posse e a terra, no entanto Braga Ele não se salva e tenta recomeçar. Mas a primeira chance no segundo tempo ainda foi do Napoli. Tiro livre de três quartos do campo PolitanoEle passa cruzamento perfeito do lado direito da frente de ataque no alto da marca do pênalti. Zambo Anguissa Posiciona-se bem e tenta cabecear, mas o adversário intervém, Matthews recusa com os punhos, depois a defesa afasta o perigo, mas o campeão italiano retoma em grande estilo o jogo no Estádio Municipal de Braga.

Dois cartões amarelos nos minutos seguintes, um de cada lado, igual ao total de cartões amarelos do primeiro tempo. Para acabar no caderno dos vilões Gozobuyuk São respectivamente Fonte para os donos da casa e Politano para Nápoles. No entanto, o ritmo continua a abrandar e os napolitanos mantêm essencialmente a sua superioridade territorial, mas os ataques ofensivos estão a diminuir em número e a diminuir em qualidade. As conclusões estão se tornando cada vez menos e muitas vezes imprecisas ou forçadas. Tente tirar vantagem disso Bragaque tece muito bem a teia do seu jogo até o limite da região da Campânia, mas depois falta mais resolução para realmente apimentar a dificuldade. mérito.

O terceiro cartão amarelo no segundo tempo e o quinto da partida, aos 65 minutos Borja O que é claramente um obstáculo Politano E ele recebe um aviso. Uma das últimas ações Politanoque deixou o campo após um minuto KvaratskheliaEles entram em seu lugar Raspadori E Diamante. Um minuto depois, a primeira mudança também foi feita para BragaQuem o manda para o campo Zalazar Em um lugar Victor Carvalho. O ritmo do jogo diminuía cada vez mais e era evidente que ambas as equipas gastavam muito e isso reflectia-se na qualidade do jogo, depois de uma primeira parte emocionante e cheia de oportunidades. Ciente do recurso Nápoles Ele corre menos riscos e ataca com menos entusiasmo do que nos primeiros 45 minutos.

A melhor chance do segundo tempo está nos meus pés Zelenski Aos 73 minutos, Osimhen disparou e seu chute foi bloqueado novamente. A bola fica boa para Escrito por Lourençoque atravessa até o ponto distante, onde Zelenski Ele está muito sozinho, mas sente falta do desvio e o deixa de lado. Um toque plano e suave fica a meio caminho entre o tiro real e o suporte, que se perde na parte inferior. Mais uma mudança para os donos da casa, com Panza entrando em campo no lugar do jogador amarelo Galo. o Nápoles Ele sofreu cada vez mais em campo e aos 83 minutos se rendeu e sofreu o gol do empate. Oestegaard Ele tenta amenizar a situação driblando para fora, mas é bloqueado a cerca de 35 metros do gol mérito. bola para Zalazar O que o coloca do lado direito dentro da grande área, onde Shaboura Ele foi o primeiro a marcar e ultrapassou o primeiro gol do Campânia, fazendo 1 a 1 contra o Municipal.

Imediatamente após a meta você muda para Bragacom Artur Jorge Quem joga seu último buraco com dupla mudança: por dentro Marina E amarrar meus sapatosem seu lugar fora Borja E Abel Ruiz. reação Nápoles Ela está com raiva, mas passa imediatamente. Trabalho de insistência Nápoles Quem primeiro vê uma cruz de DiamanteFonte o abordou em pé Zelenski. Polacco, que, no entanto, não se deixa distrair. Cruzamento poderoso pelo meio, Nyakatti erra completamente o desarme e acerta uma joelhada na própria rede. Os campeões italianos recuperaram a vantagem aos 88 minutos de jogo e o resultado em Braga foi 1-2.

Nos minutos finais ele também fez suas duas últimas substituições Rudy GarciaQue time Natan E Simão Em um lugar Zelenski E Osimhen. Nos cinco minutos de descontos, houve tempo para mais uma oportunidade de golo português Misrati Quem atira alto de uma boa posição, em vez disso Nápoles Ele recebeu um último cartão amarelo, desta vez acenou para um endereço João Jesus. A equipa da casa volta a criar a última operação de pontuação. Atravesse para a área, o que é estritamente proibido Oestegaardque termina com o início do movimento amarrar meus sapatosQue movimenta a bola para a esquerda e chuta em direção ao gol, mas a bola bate na trave interna, sai depois de contato muito violento com a madeira. Desespero por parte do jogador português, que rematou uma bola poderosa. Outra grande emoção leva ao apito final Gozobuyukque estabelece as bases para o sucesso a longo prazo do Nápoles Por 1-2.