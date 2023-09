“Cometi um erro, eles não foram bons para o Tottenham.”

Londres (Inglaterra) – José Mourinho e Antonio Conte Houve dois erros: a palavra Danielle Levy, pastor Tottenham. O número um do Tottenham recebeu muitas críticas nos últimos anos por não ter conseguido substituir aquele Maurício Pochettino O que esteve a um passo de abrir um caso histórico Liga dos Campeões.

Ex-técnico Juve O atual treinador do Roma Havia duas opções para vencer novamente, mas o tabuleiro permaneceu vazio. Ele perguntou especificamente sobre o passado Tottenham, Levy não mencionou nomes com você E Mourinho, Mas ele explicou a extensão do erro nas escolhas de gestão técnica da equipe nos últimos anos. Tudo até a chegada Angie Postecoglou de Céltico: O treinador deu uma nova vida ao Tottenham, apesar da dolorosa transferência sabe, Sua equipe convence o público Estádio Tottenham Hotspur.

Conte e Mourinho decepcionaram o Tottenham

De volta a Mo E com você, Estas são as palavras de Levi: “Passamos por um período em que estivemos perto da vitória. Tivemos momentos muito bons com o Mauricio. Não chegamos a esse ponto, mas chegamos muito perto e mudamos a estratégia”. A estratégia foi nomear um gerente de copa. Já fizemos isso duas vezes e você deve aprender com seus erros. “Eles são excelentes treinadores, mas talvez não sejam para este clube.”. Depois de rejeitar os “Treinadores da Copa”, Levi se diverte Postecoglou: “Queremos jogar de uma certa maneira e se isso significa que demora um pouco mais para vencer, então talvez seja a coisa certa para nós. É por isso que, do meu ponto de vista, contratar Ange foi a decisão certa. Foi muito fácil, porque Ange era o “treinador do time”. “Ele é um cara normal e foi ótimo poder ter uma conversa com ele onde poderíamos conversar sobre qualquer coisa e ele foi tão direto e honesto. Houve muita pressão sobre mim para trazer alguém que fosse um grande nome. Eu só queria alguém que entendesse o nosso DNA, jogasse um futebol de ataque e desse aos jogadores. A juventude é uma oportunidade, acredita no sistema juvenil, constrói um relacionamento com os torcedores e entende os recursos que temos e não temos como clube e sendo parte de uma equipe. Devo dizer que Ang é uma lufada de ar fresco.”

