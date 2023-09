Não há nada de errado com a estreia pelo Liverpool, e o Slavia Praga está na liderança com a Roma

Roma – Slavia Praga responde remotamente a Roma (Triunfante na casa do Xerife Tiraspol) e passa por um domínio Servita No primeiro dia da Liga Europa e assim conseguir Na liderança do sétimo grupo com os Giallorossi. Para dissuadi-los Suíço (próximo adversário de José Mourinho) Os gols foram marcados por Masopost (32º) e Ogbo (59º). Em vez disso, no campo à noite Sturm Graz e Sporting Lisboa, rivais Atalanta No quarto grupo que competirá na Áustria com o país anfitrião sem ele Cyrano, que foi parar no hospital após engolir uma abelha durante o treino.

Grupo Cinco: o regresso do Liverpool

sucesso com Estreia emocionante no Grupo Cinco para o Liverpoolo grande favorito da competição, que Recuperando de desvantagem na Raiffeisen-Arena em Linz contra o LASK. Jurgen Klopp desencadeou uma grande reviravolta, deixando Salah, Alisson e vários outros grandes nomes no banco Os Reds ficaram surpresos no início Dos austríacos: Ângulo e ótimo contorno da borda Flickr marca 1 a 0 aos 14 minutos Onde você vai descansar. Liverpool no segundo tempo Darwin Nunez (56′) empatou. Um pênalti foi concedido (talvez um pouco generosamente) pelo contato entre Ziereis e Luis Diaz, que passou a bola logo depois Em contra-ataque (63′) antes do jogo final Um hat-trick marcado pelo substituto Salah no final (88′). Com este sucesso, o Liverpool sobe diretamente ao topo do grupo. Em +2 no Royale Union Saint-Gilloise e Toulouse Quem desenhou 1-1 na Bélgica (O francês saiu na frente aos 48 minutos do primeiro tempo através de Dalinga em cobrança de pênalti, e Amora aproveitou aos 69 minutos).

Grupo F: Um bom primeiro jogo para Rennes e Panathinaikos

Bom primeiro para Rennes, que venceu o israelense Maccabi Haifa por 3 a 0 em sua primeira participação no Grupo FA partida deteriorou-se imediatamente a favor dos franceses, que adiantaram-se no primeiro minuto por intermédio de Blass, depois aumentaram a vantagem por intermédio de Truvert (31′), e na segunda parte fizeram um hat-trick por intermédio de Yildirim (55′). E na outra partida do grupo Panathinaikos vence o Villarreal (2-0): Os gregos avançaram com Ionides (38′), depois Sporar (78′) A Ele superou o goleiro espanhol Pepe Reina pela segunda vez.

Grupo H: Booker Bayer Leverkusen

No Grupo H sucesso sem problemas na primeira aparição Bayer Leverkusen venceu o Hacken da Suécia por 4 a 0 em casa: A partida praticamente terminou aos quinze minutos com gols de Wirtz (10′) e Adly (16′), depois no segundo tempo gols de Boniface (66′) e Hoffman (70′). E na outra partida do grupo Karabakh derrota o Norueguês Molde em Baku (1-0): Leandro Andrade marcou a vitória dos azerbaijanos no segundo tempo (56′).

O segundo grupo: Esperando por Brighton, liderado por De Zerbe

Esperando enquanto isso Estreia europeia de De Zerby Brighton recebe os gregos do AEK No primeiro dia de Grupo B. Talvez o grupo mais difícil seja aquele que a seleção inglesa “pegou” sob a liderança do treinador italiano. Completado por Ajax e Marselha Que se enfrentarão na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã.

Grupo A: Grifo do Freiburg em palco na Grécia

Depois há o grupo A com Grifo Freiburg é convidado dos gregos do Olympiacos Enquanto inglês Westham Veteranos de Vencendo a última edição da Conference League Eles desafiam os sérvios em sua terra natal TSC.

O terceiro grupo: O grande jogo entre Rangers e Betis imediatamente

Finalmente, no grupo C Os favoritos Rangers e Betis estão imediatamente se desafiandoem frente a Glasgow enquanto Slavia Praga recebe Aris Thessaloniki.

