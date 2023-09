Não é verdade que o Inter seja mais forte que o Milan, mas sim Inzaghi é melhor que Pioli primeira página

É claro que toda vez que joga contra eles, o Inter maltrata o Milan Ficamos tentados a dizer que a equipe de Inzaghi é mais forte que a de Pioli. No entanto, se você pensar por um momento e olhar para a classificação do último campeonato (72 pontos para o Inter, 70 para o Milan) e a classificação pré-derby (embora muito parcial, 3 dias de jogos) Porque não dizemos que toda a diferença está nos confrontos diretos e, portanto, nos confrontos diretos entre treinadores?

Quem são os jogadores que farão a diferença para o Inter? Quem deve trocar de camisa para reequilibrar os valores? Talvez um minyan? Talvez Theo Hernández? Ou Liao é o jogador mais forte do torneio? Depois de passar o verão elogiando o Capitão América e o gigante Loftus-Cheek, o gênio Reinders e o pequeno gênio Chukwueze, e todos se gabando de como ele é bom e como esse cara é bom, as duas equipes se encontram novamente e tudo acaba como nunca antes. . . Então, estavam todos errados e o Milan trouxe mais um lote de jogadores medíocres?

A verdade é que o Milan comprou demais, até demais em alguns departamentos, e esqueceu terrivelmente O que ele mais precisava era de um zagueiro e de um atacante, não um substituto de Giroud, mas um verdadeiro titular, para quem o francês de 37 anos deveria ser substituto. Lukaku, para citar alguns. Em vez disso, ele procurou Thuram e pegou Jovic, que havia sido dispensado pela Fiorentina poucas horas antes do fechamento da janela de transferências. Na defesa, Pellegrino, que ninguém conhecia.

Mas também há a maneira como você coloca os jogadores em campo, sejam eles novos ou antigos. Pioli não jogou com os grandes jogadores quando tinha os bons (Kessie, Tonali, Bennacer), mas joga agora, pois só lhe resta Krunic, um comerciante útil e pouco mais, exceto então – a brilhante ideia do clube de a temporada – para apoiá-lo na preparação com um lateral-martelo como o calabresa. Pode dar certo na primeira vez, mas não é assim com um time com pontas fortes como o Inter e com meio-campistas sempre prontos para se inserir: Adicione um lado exposto ao buraco no meio e você terá problemas. Depois, com Kjaer atrás de nós. Pioli pode ter imitado Guardiola, mas da próxima vez todos imitarão Inzaghi. Quem deixou a bola na Calábria: fique com ela, mostre-nos o que você faz com ela e nós realmente vimos.

Pioli tinha 4 atacantes quando Mesías e Silemaekers estavam no time, e agora tem 3 jogadores após a chegada de Chocó e Pulisic. Há algo que não pode ser somado, mesmo que seja simplesmente matematicamente. Dentro de um ano, ele parecia não entender o verdadeiro papel do CDK e até o próprio Okafor foi capturado por ele. Bola de dinheiro Ser atacante, mas quando conversaram com ele perceberam que na verdade ele era ala. Acho que o Milan o enfrentou duas vezes no ano passado.

Inzaghi herdou o Inter do técnico Antonio Conte, que saiu porque o clube não tinha mais planos ambiciosos. De ano para ano eles desmontam sua equipe e ele sempre tem que reconstruí-la. Ele chegou à final da Liga dos Campeões e este ano tentará novamente conquistar o título da Série A, seu único gol fracassado até o momento. Mas o Inter tem uma identidade forte, é um time que cresce mês a mês. Quando conhece Milan ela parece perfeita, mas ainda não é.

Inzaghi entendeu e mostrou que sabe ofuscar Leão, o jogador mais forte do torneio, o verdadeiro esquema do Scudetto 2022, Que também teve o único desabafo do Milan na noite. Pioli ainda não entende nada do Inter e de como eles jogam, Ele foi atingido por bolas na Arábia Saudita, Itália e Europa. No ano passado, a certa altura, Paolo Maldini também percebeu isso, embora recentemente tenha feito o treinador assinar uma renovação por dois anos (a validade vai de 2023 a 2025). Cardinale fez isso primeiro e eliminou Maldini, que poderia ter sido menos fácil de lidar no moneyball.

@GianniVesnadi