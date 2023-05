Atletismo, Diamond League Doha 2023: Programação, Horários, TV, Streaming

A primeira fase da Diamond League 2023 acontecerá na sexta-feira, 5 de maio, em Doha. A capital do Catar receberá a abertura da primeira arena internacional de atletismo, no confortável Qatar Sports Club (e não no Khalifa Stadium, palco da Copa do Mundo de 2019). Promete ser um grande show com uma série de heróis prontos para a batalha.

Personalidades notáveis ​​incluem o americano Fred Carley (campeão mundial dos 100m), outro americano Kenny Bednarik (campeão olímpico mundial dos 200m), a jamaicana Sherika Jackson (campeã mundial dos 200m), a queniana Faith Kipyegon e o ídolo local Mutaz Essa Barshim (campeão olímpico e olímpico mundial de salto em altura ) Português Pedro Picardo (salto triplo dominante).

Itália vai entrar Roberta Bruni Na competição de salto com vara (apresentada pelos seis primeiros colocados na última Copa do Mundo) e Emmanuel Emiji (recordista mundial sazonal do salto triplo). Ele também estará presente Andy Diazitaliano que ainda não recebeu o aval do Mundial de Atletismo para poder vestir a camisa azul: agora é apenas uma questão de tempo para o atleta cubano poder representar a seleção italiana em todos os aspectos .

Segue abaixo o calendário completo, programação detalhada, horários, programação da TV e transmissões ao vivo da primeira fase da Liga Diamante 2023 Atletismo. O evento será transmitido ao vivo pela RaiSportHD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; transmissão ao vivo no Sky Go, NOW, Rai Play; Texto ao vivo ao vivo no OA Sport. Os horários são italianos (em Doha estamos uma hora à frente).

DIAMOND LEAGUE DOHA CALENDÁRIO

Sexta-feira, 5 de maio

17.04 salto com vara (feminino)

17.15 lançamento do disco (homens)

17.32 salto triplo (homens)

17,40 400m (masculino, não elegível para a Diamond League)

18.04 400m (feminino)

18.17 3000 cobertura (fêmeas)

18.20 salto em altura (homens)

18.34 400 barreiras (homens)

18.44 Lançamento de dardo (homens)

18.48 100 barreiras (feminino)

19h00 800 metros (masculino)

19,12 100 metros (feminino)

19,23 3000 metros (homens)

19.41 – 200 metros (homens)

19,50 1500 metros (feminino)

DIAMOND LEAGUE DOHA: COMO ASSISTIR NA TV E AO VIVO

Ele vive: RaiSportHD a partir das 18h00, grátis e sem criptografia; Sky Sport Uno (canal 201) e Sky Sport Arena (canal 204) a partir das 18h para assinantes.

Transmissão ao vivo: Rai Play a partir das 18h00 grátis; Sky Go e NOW a partir das 18h para assinantes.

Texto ao vivo direto: OA Sport a partir das 17h00 (cheia).

