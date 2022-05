Portugal acolhe a Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano

Portugal vai acolher em Lisboa, de 27 de junho a 1 de julho de 2022, a Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano com o objetivo de “salvar o nosso oceano, proteger o nosso futuro”. A conferência, que assenta numa organização conjunta entre as Nações Unidas e os governos de Portugal e do Quénia, bem como os eventos especiais que lhe estão associados, exige a participação de Estados, sociedade civil, parceiros empresariais e associações, exortando-os a um papel ativo na consecução dos objetivos do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 – proteger a vida marinha – e compromisso com a sustentabilidade dos recursos marinhos.

Portugal é maioritariamente húmido junto ao oceano Terceiro país com a maior zona económica exclusiva (ZEE) da União Europeia. A história e a cultura do país distinguem-se por um Profunda relação com o mar, que também identificou o caráter aberto, prestativo e inovador de seus membros. Os oceanos foram também a razão de estabelecer relações comerciais e econômicas e definir relações estratégicas com outras nações.

A costa portuguesa é vasta: com Mais de 2.500 km entre o continente e as ilhasTem uma variedade de condições naturais e um clima excepcional. Graças a estas riquezas, Portugal é um dos Destinos ideais para esportes aquáticos, especialmente surfque é referência mundial e pode ser praticado o ano todo.