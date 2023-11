WK Open 2024 | sportdimontagna.com

Nove corridas em oito países de dois continentes compõem o calendário da quarta edição do VK OPEN. As corridas estendem-se de fevereiro a outubro, e chegam ao Brasil, Portugal, Espanha, Itália, Andorra, Bulgária, Áustria e Colômbia, sendo a grande final realizada pela primeira vez em Portugal. Sem dúvida, o desafio mais difícil do calendário é o Double Vertical Kilometer® – Monte Zerbione Vertical no Vale de Aosta com um desnível de 2.200 metros em apenas 9,5 quilómetros onde serão atribuídos 20% de pontos de bónus adicionais. De Abril até ao final de Junho, o circuito percorrerá a Europa e inclui quatro novas entradas: KV Puig Campana em Espanha; Monte Zerbion Vertical na Itália; Casamania Extreme Vertical Race em Andorra e Kaiserkrone Vertical Race na Áustria. A prova mais alta com altitude máxima de 3.600 metros é realizada na Colômbia, o Kilómetro Vertical Alto de Letras, onde os atletas competirão não só na subida, mas também ao ar livre.

Serão atribuídos pontos a dobrar na Grande Final do VK OPEN, que se realizará pela primeira vez na ilha da Madeira, Portugal, no KM Vertical do Fanal, no dia 13 de Outubro de 2024. A crescente popularidade dos torneios VK OPEN tem registado um aumento participação durante a temporada 2023, com 404 atletas de 29 países levando para casa os pontos. Os títulos e prémios de Campeão do Mundo serão atribuídos com base num máximo de três corridas: duas mais a Grande Final. Os vencedores do concurso receberão inscrição gratuita e alojamento gratuito para a final, onde também serão atribuídos prémios em dinheiro. Todos os concorrentes serão automaticamente inscritos Classificações das Forças de Segurança Interna. Os campeões do VK OPEN de 2023 foram Matteo Lora da Itália e, pela segunda vez consecutiva, Mojka Kolejar da Eslovênia.

Campeonato Aberto VK 2024

23 de fevereiro – Base Vertical – Brasil

02 Março – Quilómetro Vertical de Câmara de Lobos – Portugal

28 de abril – KV Puig Campana – Espanha

18 de maio – Monte Zerbion Al Amoudi – Itália

08 de junho – Casamania Extreme Vertical Race – Andorra

15 de junho – Baranjalitsa – Bulgária

28 de junho – Corrida Vertical Kaiserkrone – Áustria

16 de agosto – Quilômetro Vertical Alto de Letras – Colômbia

13 de Outubro – Grande Final – Quilómetro Vertical do Fanal – Portugal

(Imagem da capa do ZErbion, imagem do artigo © AndiFrank)