Município de Bari – Hoje no Palazzo di Città entrega de prêmio a Niccolò Ricci, Campeão Europeu Sub-18 de 2023 na categoria Sup – Stand Up Paddle Sprint

Hoje, no Palazzo di Città, o Conselheiro Esportivo Pietro Petruzzelli apresentou o reconhecimento da administração municipal pelos méritos esportivos do atleta de Bari Niccolò Ricco, integrante do Barion Rowing Club, que se formou Campeão Europeu em 2023 sub 18 no sprint . A Sup Race – Stand Up Paddle – realizou-se no mês passado em Peniche, Portugal. Estiveram presentes o presidente do Barion Club, Francesco Rossello, o diretor atlético do Barion, Carlo Quaranta, o diretor da seção SUP do Barion, Fabio Di Cosmo, o técnico masculino Elias Albino, Anna Occiogrosso da Big Eye School e o diretor do ensino médio. Cerimônia de Premiação Orazio Flaco Classic Maria Rosaria Gioncada.

“Temos o prazer de apresentar este reconhecimento a Nicolo, um jovem atleta de Bari que se consolidou como campeão europeu graças ao seu empenho e talento – começou Pietro Petruzzelli -. Fico feliz em lembrar que a jornada de Nicolo começou na prática esportiva com a Associação Big Eye graças ao projeto Rotta rumo a Bari lançado pela administração municipal para promover a prática livre de esportes náuticos. Desde 2016, ano de início do projeto, mais de 4 mil jovens já realizaram cursos de vela, canoagem e windsurf, demonstrando a importância das políticas públicas voltadas à sua inserção no esporte promovidas pela gestão municipal. Outro elemento chave deste sucesso é a Escola Flacco, que consegue não desistir das necessidades educativas do menino, mas ajuda e apoia os compromissos desportivos graças ao seu percurso de formação pessoal.

“Agradeço ao Nicolo por proporcionar à nossa escola este momento importante”, disse ele Rosária Gioncada – Desejo a ele todo sucesso nos esportes e na escola. Como escola, estamos satisfeitos com a participação cada vez maior de um número cada vez maior de alunos no Projeto Desporto Estudantil, porque acreditamos na importância e no valor do desporto. “Espero que Nicolo persevere e sempre siga seus sonhos.”

E acrescentou: Para alcançar esses resultados internacionais, além da rotina diária de treinos e perseverança, os jovens atletas enfrentam uma vida muito complexa, que exige muitos sacrifícios para estudos e treinos contínuos. Carlos Quaranta -. Por isso, agradeço também aos pais destas crianças, porque os apoiam na manutenção das suas carreiras, na escola e no desporto, para que possam crescer tanto nos estudos como no desporto.”

Concluiu dizendo: “Vencer o Campeonato da Europa foi uma vitória muito importante para mim. Deixou-me muito orgulhoso das minhas habilidades e capacidades.” Nicolau Rico -. Agradeço ao Barion Club, à Anna por sempre acreditar em mim, e agradeço à escola por sempre estar ao meu lado. Para mim foi o culminar de muitos anos de empenho, treino e por vezes sacrifícios, ainda que não goste de falar em sacrifícios porque para mim o momento de treino e contacto com o mar é um dos momentos mais bonitos. dia”.