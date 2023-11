Consar comprou o martelo de Benavidez

Via Panciocco, aqui é Benavidez (ao lado de Bonitta). Consar Ravenna sobe de nível e se fortalece. Desde ontem, o clube do presidente Rossi conta com um novo ponta-de-lança. Felipe Benavidez nasceu na Argentina em 31 de janeiro de 1997, mas com passaporte português, vindo de Benito (onde terminou o Pancioco) e enfrentando seu primeiro campeonato italiano, e o quarto na Europa depois da experiência do ano passado na França, no Stade Plessis Robinson, em a Ligue 1 Francesa. E dois anos (2020-22) na Premier League Ibérica em Rotugal Boero. Em seu país natal, Benavidez tocou no Club Libertad Borghi, Ciudad Vole de Baires e Opera San Juan. Sua contagem em Benito inclui 71 pontos, com 3 ases e 5 bloqueios. Em sua carreira, conquistou dois prêmios como melhor jogador de ponta do Campeonato Sul-Americano, tanto nas categorias Sub-19 (em 2014) quanto Sub-21 (em 2016). Em 2015, foi capitão da seleção argentina que terminou em segundo lugar na Copa do Mundo Sub-19.

“Estou feliz por estar aqui, numa equipa forte e numa cidade tão rica em história – estas são as primeiras palavras de Benavidez – e estou pronto para dar tudo para ajudar os meus novos companheiros. Mal posso esperar para começar. nestes primeiros meses aqui na Itália, vi que este é um torneio difícil, de altíssimo nível. Até os jogadores italianos que jogam aqui confirmam seu grande valor e isso explica porque a Itália venceu o Campeonato Mundial. O que Ravenna quer dizer é: “Você tem amadureceu em muito pouco tempo. Aceitei com entusiasmo e agora me coloco à disposição do técnico Bonita e da equipe.” Benavidez vestirá a camisa 99, a mesma que Benito usa. Ao chegar no final da manhã de ontem, o jogador fez seu primeiro treino com o time. seus novos companheiros à tarde. Aguardamos agora a necessária transferência internacional a ser disponibilizada ao técnico Bonita tendo em vista o jogo de amanhã, às 18h, no Pala de André, contra o Aversa. Em relação ao jogo de amanhã, que será exibido às 16h , na Sala dei Marmi del Pala de Andrè, O clube Giallorossi organizou um evento interessante: o escritor de Ferrara Remo Borgatti apresentará um livro intitulado “Cidades do Voleibol” em dois volumes, no qual narra a grande história do voleibol italiano pelas cidades que o escreveram e transmitiram. Ravenna está claramente presente, como foi reconhecido em É o berço do voleibol italiano, desde o título do primeiro volume “De Ravenna a Roma”. Ortolani, e será anunciada a presença de dirigentes, treinadores e atletas masculinos e femininos que fizeram parte dos lendários Teodora e Messaggero.