Ginástica Artística, transmissão ao vivo do Campeonato Mundial de 2023: a Itália viaja para as Olimpíadas e todos ficam atrás. Uma surpresa da Argélia

13,39 Flavia Saraiva também é super pontuadora, com pontuação de 13.833 (5,7) e subindo para a quarta colocação. Manila Esposito sai dos oito primeiros e se despede da remota possibilidade da final.

13h34 A elegância habitual de uma extraordinária intérprete deste esporte: Rebecca Andrade exibe uma delicadeza e feminilidade além do comum, daria seis décimos na nota D para Simone Biles, mas a interpretação é louvável. A brasileira marcou 14.033 (6,1) e está em terceiro, atrás de Biles (14.633) e Ghadirova (14.400). Manila Esposito cai para o oitavo crédito

13h28 Julia Soares Dentes e Unhas: 13.200 a partir de 5h3. Agora a campeã é Rebecca Andrade, campeã mundial geral.

13h26 Jade Barbosa surpreendentemente provou ser o elo mais fraco do Brasil. Apenas 12.833 exercícios no solo, com saída da plataforma e difícil execução.

Às 13h22, o Brasil termina a rotação na barra com 40,400, apenas 0,144 melhor que a Itália. A Austrália está no centro das atenções com algumas semelhanças interessantes: 41.399, liderada por Kate Macdonald (13.900) e Ruby Bass (13.833).

13h20 Rebecca Andrade dá um ótimo desempenho: excelentes 13800 na trave de 5,9, 4º lugar provisório. Manila Esposito cai para sexto lugar, é muito difícil…

13h17 Nem Flávia Saraiva, a superespecialista, está entusiasmada: são apenas 13,4 mil e está em oitavo lugar. Manila Esposito continua em quinto lugar, preste atenção…

Às 13h12, Julia Soares abriu com bons 13,2 mil pontos, mas depois Jade Barbosa bateu e parou nos 12,3 mil pontos. Saraiva e Andrade precisam elevar suas médias.

13h00 Brasil abre na trave.

12h51 As eliminatórias começarão novamente às 13h com a Divisão 6. Tem o tão esperado Brasil de Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa e Julia Soares: é um time de pódio. Ele também fará uma turnê pela Austrália.

12h50 Não fazer exercícios corporais livres. Simone Biles lidera com 14.633, à frente de Gadyrova e Jones. Manila Esposito recebeu a sétima acreditação (13600): uma tarefa difícil…

12,49 Tudo inalterado na trave, Manila Esposito permanece em quinto lugar com 13,666, Simone Biles está à frente de Jones e Ghadirova. A garota azul terá que ficar com os dedos cruzados a tarde toda…

12,48 Desempenho amplo e inesperado da argelina Kaylia Nammour: 14,733 com pontuação de 6,8 D e segundo lugar entre os americanos Jones (14,833) e Biles (14,400).

A mexicana Alexa Moreno ficou em quarto lugar com o tempo de 12,47 segundos, alcançando 14,149 segundos na classificação, liderada por Simone Biles, à frente da sul-coreana Seo Jeong Yu e da britânica Jessica Gaderova.

12.46 Revelação Kaylea Nemours ficou em sétimo lugar na competição geral com uma pontuação de 53.699. Alice D’Amato caiu para a décima posição (52,966), e Manila Esposito manteve-se na quarta posição da classificação, que foi dominada por Simone Biles, à frente de Chelsea Jones e Jessica Jadyrova.

12.45 A Itália permanece em terceiro lugar, 162.230 pontos atrás dos EUA e da Grã-Bretanha, e a qualificação para os Jogos Olímpicos está mais próxima do que nunca…

12.44 A Seção Cinco terminou. O México recebeu 154.628 votos, ficando em sétimo lugar, à frente da Espanha e da Bélgica. A Suécia está em décimo lugar com 150.263.

12,27 México em 116,396 Eles precisarão de 39 pontos em quadra para se manter à frente da Coreia do Sul e disputar uma chance olímpica, mas é muito difícil. A Suécia para num nível modesto de 112.731.

12.23 Incrível hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha A argelina Kaylia Nammour realizou um exercício incrível, recebendo uma pontuação D de 6,8, a mais alta de todos os tempos. Com ridículos $14.733, está apenas um décimo atrás do Jones de Shelley! Que talento.

12.20 Para Martins com apenas 13.333 nas paralelas, ele ainda está fora dos oito primeiros.

12.10 Posição intermediária na corrida da quinta divisão: México com 80.697, Suécia com 73.232. Eles terminarão bem atrás da Itália e, entre as finais de 8 jogadores, um passe olímpico parece impossível para a seleção centro-americana.

Às 12h05, Sandoval tinha 13.366, mas Campos perdia com 11.633.

11.58 Na verdade, o México abre os paralelos com dificuldade: 12.466 de Moreno.

11,52 Esperava-se mais de Felipa Martins: 12,833 para o exercício de solo do português. Os paralelos se seguirão.

11,50 Excelente volume de negócios para o México em alta: 41.999, quatro décimos a mais que a Itália. Eles desmaiaram mais tarde na corrida, mas podemos tentar lutar por uma passagem olímpica.

11,49 A Suécia não será um fator: 12,100 para Williams, 11,700 para Lostlund e 10,933 para Poulsson na trave.

11.46 Alexa Moreno realizou um excelente salto de abertura (14.566), depois se defendeu no segundo e com média de 14.149 colocou-se na quarta colocação. Ele chegará à final e poderá subir ao pódio.

11.43 Natalia Escalera fecha com média de 13.283.13.500 no primeiro salto. Agora Alexa Moreno.

11h30 México no salto, Suécia na trave, Martins no solo.

11h25 às 11h30 A liga da quinta divisão começará com México e Suécia. Acima de tudo, vale a pena assistir a mexicana Alexa Moreno, principalmente no salto. Entre os indivíduos, destaque para a portuguesa Filipa Martins.

11.24 Sabrina Manica-Voinha conquistou o quinto lugar (13.666) na classificação, liderada por Biles (14.633), à frente de Jadyrova (14.400) e Jones (13.800). Manila Esposito recebeu o sétimo crédito (13.600) antes de chegar à final, mas a qualificação é realmente muito difícil.

11,23 Na trave, Manila Esposito ficou em quinto lugar (13,666) e ainda espera, e a romena Sabrina Manica-Foinha veio atrás dela (13,666). Biles lidera com 14.566 pontos, à frente de Jones (14.033) e Ghadirova (14.000).

11,22 Shellis Jones se destaca nas barras paralelas (14,833), à frente de Simone Biles (14,400) e Sana Ferman (14,200).

11.21 Sem entrada no salto: Biles continua na liderança com 14.949 pontos, à frente de Yu (14.516) e Gadyrova (14.416).

11.20 A situação não mudou em todos os aspectos: Manila Esposito está em quarto lugar e Alice D’Amato está em nono lugar. Simone Biles lidera Chelsea Jones e Jessica Jadyrova.

11.18 A Itália permanece em terceiro lugar com uma pontuação de 162.230. Um resultado que realmente conta para as Olimpíadas de Paris 2024 e para a final por equipes, mas temos que esperar…

11.17 A Roménia terminou o seu bom jogo com 157.795. Também é possível que o ingresso olímpico, mais difícil para uma final por equipes, também seja válido. Eles venceram a Coreia do Sul por meio ponto. A Espanha está em sétimo lugar (152.895), à frente da Bélgica (151.662): um adeus à final por equipes para ambos e um passe olímpico extremamente difícil (para não dizer impossível).

11,16 Excelente exercício de Manyika-Vuenya na trave: 13,666 (pontuação 6,2 D). Ela terminou atrás de Manila Esposito, que terminou em quinto lugar com uma pontuação de 13.666. Uma finalização muito difícil, mas…

11.14 A Romênia tentou se defender da trave com Barboso (12.866) e Gigorta (12.433).

11.02 Romênia na trave com Breda, Barboso, Gigorta, Manica-Voinha.

11h00 Romênia às 118h830 e agora indo para o bar. Bélgica com 113.497 e Espanha com 113.396. Todos terminarão atrás da Itália, que permanecerá na terceira posição.

10.57 Esperava-se que o Betiscu da Espanha fizesse o exercício de solo, mas ele parou em 13.100. Esposito permanece em sétimo com 13.600.

10.56 Maior esforço nos dois últimos exercícios para as romenas: 12.733 de Breda e 12.600 de Gigurta.

10.52 Linha 12.266 No terreno, a Espanha não é um fator neste dia.

10.50 Romênia tenta avançar: Barboso 13.366 e Kosman 13.033 nas barras paralelas.

10h45 Agora a Romênia segue paralelo com Breda, Kosman, Barbuso, Gigorta. Bélgica no salto e Espanha nos exercícios de solo.

10h43 A Romênia está lutando por uma passagem para as Olimpíadas e também pode ter a chance de chegar à final. A Espanha e a Bélgica parecem, de facto, muito distantes.

10h42 Estamos na metade da corrida pela quarta divisão. Roménia 79698, Espanha 74897, Bélgica 74365.

10.38 A Bélgica não reage ao corpo livre: 12.600 Engels e 12.500 Verkest. Parecem agora estar fora de competição por objectivos importantes.

10,37 Espanha na trave com 12,966 para Perez e 11,866 para Font.

10h35 Manyika-Foenya não pulou! Uma estranha decisão do romeno que se classificou para a última final da Copa do Mundo. Ela não parecia ter sofrido nenhuma lesão após se exercitar no chão. A Romênia terminou o torneio de salto com pontuação de 40.099 e, no meio da competição, chegou a 79.698, disputando um ingresso olímpico.

10.28 Agora a Roménia compete com Breda, Barboso, Kosman e Manica-Foinha. A Bélgica treinou no solo com Verquist, Pinksten, Inglis, Dandua. A Espanha está na frente com Font, Petescu, Perez, Casabuena.

10,27 A Romênia terminou o exercício no solo com 39,599, a Espanha obteve 38,499 nas barras paralelas e a Bélgica parou em 36,532 na trave. Estas pontuações são muito inferiores às pontuações parciais que a Itália obteve ontem.

10.26 Lindo 13.666 por Sabina Manica-Fuenya Corpo! 6,0 Nota D, 5ª nota geral. Manila Esposito caiu para o sétimo lugar na acreditação final com 13.600 pontos, o que infelizmente parece insuficiente.

10,22 Bélgica afunda a barra: 11,766 por Verquist.

10.20 A Bélgica já está em dificuldades: 12.066 de Dandou na trave. Fairquest deve salvar o dia.

10.18 Barbuso aumenta a média mínima da Roménia em 13.200.

10.16 A Espanha conclui a partida nas arquibancadas com Betscu (12.666) e Font (12.566). Nada de emocionante.

10.14 Nada de excelente para a Romênia em exercícios de solo: Kosman 12.733, Breda 12.300.

10,12 Bélgica na barra com Pinksten (12.700) e Ingles Falls (10.533).

10.10 A Espanha abre nas barras paralelas: 12.933 para Pérez e 12.900 para Casabuena.

10.06 Roménia Exercício de solo com Breda, Kosman, Barboso, Manica-Foinha.

10.04 Bélgica na trave com Benkstein, Engels, Dandua, Verquist.

10.02 Espanha em barras paralelas com Betscu, Casabuena, Pérez, Font.

10h00 Começamos de novo. Começa o segundo dia das eliminatórias femininas.

09h54 Seleção Roménia: Andrea Breda, Lilia Cosman, Ana Barboso, Sabrina Manica Voinha, Amalia Gigorta.

09h53 Seleção belga: Erika Pinksten, Finn Engels, Margot Dandua, Jota Verquist, Myles Brassart.

09h52 Seleção espanhola: Alba Bitescu, Laura Casabuena, Ana Perez, Laia Font, Sara Pinilla.

09h49 No papel, a Itália deveria deixar essas três equipes para trás.

09h47 A quarta seção abrirá o baile às 10h00. Participarão Espanha (barras paralelas), Bélgica (trave), Roménia (exercício de solo). Interessada nos ibéricos e flamengos (mas sem a estrela Nina Deruel), a romena parece estar a crescer mas não será fácil para ela.

09h45 A Itália concluiu sua rodada preliminar com uma pontuação convincente de 162,230, atrás dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, e agora as Fadas estão observando seus oponentes para entender qual será seu destino. Este resultado fará com que você durma profundamente com vista às Olimpíadas e ao evento final por equipes, mas você ainda deve cruzar os dedos e olhar atentamente para seus competidores.

09h42 A rodada feminina continua em Antuérpia, hoje serão disputadas as últimas sete seções depois das três de ontem.

09h40 Bom dia e bem-vindos à transmissão ao vivo das eliminatórias do Campeonato Mundial de Ginástica Artística Feminina de 2023.

Os mais temidos são Brasil, Canadá (bronze há onze meses), Rebeca Andrade, Japão e China, sem esquecer Bélgica, Espanha, Alemanha, França (com Melanie de Jesus dos Santos) e Hungria.

Trazido a você pela OA Sport Transmissão ao vivo das eliminatórias do Campeonato Mundial de Ginástica Artística Feminina de 2023: Notícias em tempo real, minuto a minuto, treino após treino, placar após placar, para que você não perca nada. Começa às 10h00 e prolonga-se até às 22h30Sem parar: uma maratona verdadeiramente imperdível nos espera. Eu escuto.

Foto: Foto LiveMedia/Filippo Tomasi