Menores de 21 anos, probabilidades: Itália e Portugal

Tendo chegado aos quartos-de-final do Campeonato da Europa, com algum sofrimento, a equipa de Sub-21, comandada por Paolo Nicolato, segue agora em busca de objectivos ambiciosos. Para tentar chegar à final, e quem sabe vencê-la, o treinador azul convocou os melhores jovens jogadores do nosso futebol, principalmente no ataque, poderá escolher entre Cotroni (Valência), Raspaduri (Sassuolo), Skamaka (Génova) e Sottil (Cagliari.). A Itália, segunda do Grupo B, tem o maior número de eliminatórias para as quartas-de-final, e com a Espanha venceu a prova várias vezes (5). Na segunda-feira, dia 31, dia 21, em Liubliana, na Eslovênia, enfrentam Portugal, primeiro com todos os pontos do Grupo D. Enquanto azzurrini venceu apenas uma das três primeiras partidas da rodada final, os portugueses somaram três vitórias em três . Sem comprometer um objetivo. O vencedor enfrentará a Espanha ou a Croácia em 3 de junho em Maribor.