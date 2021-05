Intermarket, depois de se despedir de Conte, um grande jogador em perigo

Inter Antonio Conte não existe mais. Após comemorar o Scudetto, a empresa deu início ao plano de redução de custos e, possivelmente, melhoria de contas. Antonio Conte foi o primeiro a empurrar.

Despedida artística Vencedor do novo scudetto Foi chocante. Esperando para ver quem iria substituí-lo, muitos jogadores queriam Saudações a Antonio Conte Com mensagens muito importantes.

A sensação é que Antonio Conte não será o único a deixar de fazer parte do novo Inter. Existem rumores de uma possível venda de um jogador top. O mais falado é o nome Lotaro Martinez.

Il Toro, autor de uma temporada especial, tem muitos fãs por toda a Europa. Especialmente, Cuidado com o Real Madrid. Com as boas-vindas de Zinedine Zidane, os brancos procuram novas caras para renascer e Lotaro Martinez será um dos alvos.

Haverá também um projeto de demonstração: 50/60 milhões de euros e Cartão de Ashraf Hakimi, Ainda não pago pela atual administração dos nerazzurri. Ao dispensar o atacante argentino, o Inter liberta o atacante marroquino.

Lautaro Martinez também gostaria de muitos outros clubes. O Barcelona Ele o estava seguindo há algum tempo, Cidade de manchester Pode nos dar uma ideia. Em suma, as ofertas não faltam. Muito dependerá da vontade do jogador.

O Inter espera que pelo menos Romelu Lukaku Não sinta necessidade de mudar o cenário. Seu relacionamento com Antonio Conte foi especial. Quem sabe, ele pode segui-lo em Sua próxima aventura é fora do banco.

OMNISPORT | 27-05-2021 08:42