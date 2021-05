Sbk 2021 no Estoril (Portugal): início de temporada da RIA

Responder classe 100, 101 …



Como esperado, Jonathan Rea chegou Lâminas triplas. Na corrida 1 ele veio Cem Vitória, Número da Estratosfera (Não que o número 99 não fosse) tendo em mente que Carl Fogarty, que ficou em segundo lugar no ranking geral de vencedores em série, parou em 59 e Troy Baylis em 52.

O 6 vezes campeão mundial é o vencedor da primeira rodada do WSBK 2021, com o 1º lugar na Corrida 1 seguido por outro P1 na Superpole na manhã de domingo (e estamos em 101!). Na corrida 2, o campeão da Irlanda do Norte, apesar da seleção inadequada de pneus, se manteve em segundo lugar. No total, 57 pontos foram coletados (de 62), 12 a mais do que seu companheiro de equipe KRT Kawasaki, Alex Louise No entanto, pode-se dizer que está muito satisfeito: 3 vezes na plataforma com 2 segundos e uma terceira. Akashi House também lidera claramente o campeonato de construtores com 57 pontos, um aumento de 13 pontos sobre a Ducati. Os homens que se vestem de verde são os que devem ser batidos, sem dúvida.

Ducati, Redding salva tudo na corrida 2 com uma grande vitória

Ele saiu do pódio no sábado na corrida 1 e fechou em quarto. Oito e decepção no Super Bowl de domingo de manhã. Chega às 14h e Scott Reading está jogando. A maioria das pessoas escolhe a mídia? Bem, o inglês arrisca tudo e escolhe lugares. Ele tem razão , Ele assume o controle da Corrida 2 e endurece Weekend que, graças ao martelo Rea usual, se torna muito complexo.

Do outro lado da nossa caixa Ducati Aruba Michael Rinaldi Sofrendo todo o fim de semana. Aragão que ganhou glória no ano passado, este ano é muito amargo. 10º na classificação do Campeonato do Mundo com sétimo e décimo sexto lugares (zero pontos) e décimo primeiro consecutivo na Corrida 1, Superpole e Corrida 2. E agora o Estoril e O resgate imediato é possível.

Ainda na Ducati, o novato está sem pontos Ligamento Com o Panigale V4R da Barni Racing, graças à sua adaptação desconfortável à classe (“motos e pneus movem-se muito em comparação com os protótipos de MotoGP”, lembra o espanhol), Davies (Go Eleven) terminou em quinto lugar na Corrida 1 e um quarto impressionante na Corrida 2. Para o galês, ele foi o oitavo no Campeonato Mundial, a Ducati em segundo na classificação geral.

finalmente, Axl Psani, Com o V4R para Motocorsa baseado em Brianza fechando duas vezes em pontos e para os iniciantes não está claro.

Yamaha, em situações que importam

O R1 cresceu, Razgatlıoglu tem certeza disso e o Estoril é a pista que o melhor piloto da Yamaha gosta. Salvo surpresas, ele ainda estaria lá para jogar entre os cinco primeiros (No máximo). Em Aragão terminou em sexto no domingo e no pódio (terceiro) na primeira rodada do Mundial de 2021. Em suma, Razgha está lá. Assim como é cada vez mais convincente Gerloff Quem desembarcou com R1 (no topo) da equipe independente GRT ao pódio (também terceiro) na Superpole. A velocidade do Texas é extraordinária, a experiência será ganha (Rea quase bate na corrida 2). Afinal, ele está apenas no segundo ano vindo da MotoAmérica.

Nosso novato Andrea Locatelli O primeiro fim de semana do WSBK termina com P9 geral e Corrida 2 como o melhor personagem. Ele também é o melhor iniciante, o que é um bom presságio para um futuro sólido. Nozan, Que também estreou na WSBK, fechando o P14 no total, a melhor pontuação do P9 na corrida da Superpole. Graças a Gerlov e aos pontos japoneses, a equipe italiana de GRT leva o primeiro lugar na classificação das equipes independentes. Bom resultado!