A cédula do euro. Gazzetta dello Sport: “As suspeitas de Mancini e a tentação de Raspaduri”

“As suspeitas de Mancini e a tentação de Raspaduri”, é o título desta manhã Gazzetta dello Sport Na equipe para o próximo Campeonato Europeu. Roberto Mancini espera dissipar as dúvidas sobre os 26 que chegam ao Europeu em breve. “É possível que todos se recuperem”, diz o professor Ferretti sobre os feridos. Não se preocupe com Acerbi, como Spinazzola e Pellegrini. “Há uma lacuna para Verratti. Vamos tentar aumentá-la o máximo possível”, explica Ferretti. Mas o desconhecido está relacionado com Verratti e Sensi: dois são difíceis de largar, mas será difícil trazer dois “em perigo”. No meio-campo, com Verratti e Sensi OK, Cristante e Pessina jogam uma vaga, e o primeiro talvez seja um pouco privilegiado por já ter experiência em RPG; Se um dos “diretores” saísse, Mancini assinaria facilmente os dois.

A situação do menor retardado é menos suspeita. No gol, atrás de Donnarumma, o treinador sempre confirmou a confiança no Serego, que também não veio de uma grande temporada: ele continuará um lugar e as respostas nestes dias vão confirmar se Merritt está um passo à frente de Cragno, que tem mais continuidade para participar do grupo. Na defesa, ele desafia Mancini-Toloy pela camisa final.

O quarto dilema se relaciona com Raspadori. Ele está na Sardenha, embora não tenha certeza da sua capacidade de jogar aos 28 anos, porque Mancini é muito emocionante: o treinador queria vê-lo de perto, mesmo que por pouco tempo. Mancini pensará até o fim: é possível, para evitar riscos, que o menino não jogue contra o San Marino e saia primeiro do retiro na Sardenha para ingressar na seleção sub-21, que acontecerá nas quartas-de-final. finais do 31º dia. Campeonato da Europa contra Portugal. A seguir veremos com base no resultado das quartas de final: se o time Sub-21 nocautear, a tentação aumenta. Por outro lado, se o treinador resistir à tentação da ideia, então participa Bernardeschi (se necessário também médio): talvez mais do que Griffo, visto que Lorenzo Pellegrini também pode jogar como ponta-de-ataque. A menos que Mancio tenha surpreendido a todos, ele “trouxe” o skamaka que estava na lista da Azzurri com a vacinação dupla realizada.