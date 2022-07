Em Gstaad, norueguês ganha retorno – Corriere.it

A partir de Marco Calabresi e a redação esportiva

Pelo nono título de Rode em sua carreira e terceiro nesta temporada depois de Buenos Aires e Genebra. Berrettini interrompe sequência de 12 vitórias consecutivas

14h25 – Comentário

(Marco Calabresi) Mateus Beretini, Desta vez, ele viu a taça levantada para o adversário. Depois de sucessos em Stuttgart e no Queen’s Stadium na grama, o romeno não conseguiu um hat-trick no saibro: o norueguês Casper Ruud venceu a prova ATP 250 em Gstaad, no final de uma batalha que durou 2 horas e 36 minutos e terminou. 4-6 7-6 6-2. Mathieu venceu o primeiro set, mas depois de perder o tiebreak no segundo set, caiu fisicamente e, assim, com um saque e forehand que o impulsionou para a final. Assim, Ruud conquistou seu nono título em sua carreira no futebol, oitavo no saibro, mas acima de tudo o segundo consecutivo em Gstaad, onde Berrettini triunfou em 2018. Para Mathieu, que perdeu após 12 vitórias consecutivas – ele não sai de um jogo desde março , desde o oitavo. Em Indian Wells contra Kecmanovic – outro campeonato em um resort de montanha: de Gstaad, ele se mudará para Kitzbuehel, na Áustria, onde será o cabeça de chave 2, com o próprio Ruud em 1.

O terreno mais alto, o ar rarefeito e o quicar mais alto do que o normal da bola levaram o jogo a ser jogado com longas piscinas a partir da linha de base. A quinta partida foi boa no intervalo que Berrettini trouxe para o final do set. O primeiro ponto de ruptura, Matteo colocou em linha reta; Por outro lado, o segundo resultou em falta de Rod no mesmo golpe. Na partida seguinte, o azul com duas faltas graves recebeu duas bolas do contra-ataque que depois viraram três bolas, o contra-ataque do norueguês também chegou, apenas para verificar o sinal da bola que realmente quicou. No décimo jogo, um longo forehand de Roode entregou o primeiro set na mão de Mathieu.

Berrettini, no terceiro jogo do segundo set, também teve duas chances de avançar no intervalo: a primeira escapou com um backhand largo, e a segunda com uma defesa longa com o mesmo chute. Mathieu, em seis rodadas de saque, perdeu apenas dois pontos; Depois que uma bola de 5-4 que o levaria a servir o título foi cancelada, ele perdeu três pontos em seu saque no tiebreak, que também começou antes de duas faltas de forehand e uma falta curta enviou Rod em 1,5 e então ele fecha 7 -4.

No terceiro, um forehand saiu de Mathieu que, graças ao cansaço crescente (foi o primeiro torneio a ser disputado depois do Covid), lutou com seu chute favorito. Ele eliminou três paradas no primeiro jogo (Forza gritando para ser cobrado), mas não fez o mesmo no terceiro, com Rudd no quinto inning 40-15 sob a subida para fazer o double break, ainda chegando com uma falta de forehand Britney. Mathieu manteve seu saque pela primeira vez no terceiro set sem sofrer break points, mas Ruud fechou na primeira oportunidade útil. Pena.