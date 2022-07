Roma tem 95 anos e a procissão começa no Panteão. Confira a camisa Dybala – Transmissão ao vivo – Forzaroma.info – Últimas notícias como Roma Football – Entrevistas, fotos e vídeos

à meia-noite , Roma você vai realizar 95 anos. Como sempre, os fãs de Giallorossi se encontraram em panteão dentro 22h Para dar início às festividades (não se exclui que depois possam deslocar-se a outros lugares ilustres do centro da capital, como no ano passado se realizaram na Pizzeria del Popolo e na Fontana di Trevi) que se prolongarão até tarde às noite. Apoiadores de Roma cheio de entusiasmo (Na verdade, eles cantam o coral e ostentam as bandeiras que costumam ser usadas na Curva Sud) e as embrulham Última compra por Paulo DybalaJuntamente com Tammy Abraham, ele formará uma das duplas de ataque mais fortes do campeonato italiano da Série A na próxima temporada. Relatamos todas as atualizações diretamente Aniversário da empresa.