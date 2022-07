Napoli, CR7 Ideia louca se Osimhen começar: confusão com o Bayern

Na Alemanha, fala-se de uma oferta iminente pelo atacante nigeriano: um diálogo pode ser aberto para os portugueses

Em Nápoles, o domínio dos atacantes pode desencadear a ideia maluca de CR7. Segundo relatos de Claudio Rimondi, em Castel Volturno haverá de fato um plano para Cristiano Ronaldo se Osimhen for vendido. Na verdade, eles estão falando na Alemanha sobre uma oferta iminente de Bayern de Mônaco para o bombardeiro nigeriano. mover pode Uma conversa aberta com Mendeshá algum tempo procura uma nova habitação para CR7 e o seu desejo de voltar a jogar na Liga dos Campeões.



No momento, esta é apenas uma proposta para o CR7 em Nápoles e não podemos falar em negociações reais. Antes de começar a preparar os primeiros levantamentos do campeão português, será necessário encaixar várias peças e avaliar a viabilidade, a nível económico, da operação. Ronaldo, cujo agente o mostra à direita e à esquerda, ganha muito mais do que o máximo de 4 milhões que De Laurentiis estabeleceu para salários. Além disso, a potencial oferta do Bayern por Osimhen ainda não é conhecida, mesmo que um valor próximo de 120 milhões tenha sido assumido nas últimas semanas. A isso deve-se acrescentar o habitual nó de direitos de imagem, que o jogador nº 1 do Napoli sempre quis administrar pessoalmente e do qual Ronaldo dificilmente dará um passo atrás.

Em suma, a perspectiva de um CR7 pousar em Nápoles, apesar de sua capacidade de mover uma praça sufocante como a Piazza Naples – com benefícios relativos em termos de marketing – permanece muito complexa. Vamos ver se isso é realmente impossível.