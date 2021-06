Mercado de transporte terrestre, acordo total | Escolha um novo clube

O próximo mercado de transferências do Inter precisará de pelo menos uma transferência significativa e os jogadores mais procurados continuarão sendo Hakimi e Lautaro Martinez.

Exatamente duas semanas após a temida data de 30 de junho, foiInter Continua a ser uma das equipes mais comentadas em transferência de mercadoPrincipalmente no que diz respeito à saída frontal. Lutando com problemas de orçamento, os nerazzurri estão dispostos a ouvir as ofertas dos grandes jogadores. Os nomes mais famosos são os de o juiz E Lutaru Martinez. Os Nerazzurri compartilham o mesmo agente, Fale também com nossos microfones nos últimos dias.. Quanto ao exterior marroquino, Chelsea e Paris Saint-Germain Continuam a lutar, mas ninguém ainda atendeu aos pedidos do clube milanês, que começou com um valor de cerca de 80 milhões de euros.

Leia também >>> CM.IT | Mercado de transferências, agentes Oliveira em Milão: um possível encontro com o Inter

Leia também >>> CMIT TV | Mercado interno de transferências, Pelletier: “Hakimi ou Lautaro? Quem eu sacrificaria aqui?”

Despedida Hakimi do Inter Transfer Market: “Eu escolhi o Chelsea”

O desenraizamento da música “blues” complicou muito os planos de Leonardo, com os quais ele toma precauções Orer Também com a possibilidade de uma falha de recuperação para recuperar Florenzi. Enquanto isso, sinais importantes chegam da Inglaterra sobre a possível chegada do ex-Borussia a Londres. “O Chelsea ama Hakimi há mais de três anos. Se o PSg e o Blues tivessem que fazer a mesma oferta, o jogador escolheria o clube inglês”, disse o jornalista Dean Jones no canal Terry Fleurs no YouTube.

“O Chelsea fez uma oferta a Hakimi e já chegou a um acordo com o jogador. Disseram-me que se chegou a um acordo com o jogador, as coisas estão a correr assim”, disse o repórter Simon Phillips do Talk Chelsea.