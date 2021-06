Stefano Sensi está fora do Campeonato Europeu. A situação do jogador mais lesionado da Itália: 218 dias antes – Corriere.it

Não é má sorte, apenas algo mais. Sua provação, outro ferimento Stefano Sensi foi eliminado da lista dos 26 azzurri Para o Campeonato Europeu que começa na sexta-feira, 11 de junho, nas Olimpíadas com Itália e Turquia. Quinta-feira, 3 de junho, o treinador Roberto Mancini foi obrigado a despedir o médio do Inter, acusado de outro problema físico: tensão muscular em adutores, Ele chegou na véspera do amistoso desta noite contra a República Tcheca, o que o fez dizer adeus ao evento continental. Em seu lugar está a Pessina de Atalanta.

Mas além da grande decepção de não participar dos europeus – o que muitas vezes acontece nesses casos eu nasci também ولدت Um paradoxo generalizado na web, onde os ferimentos do Sensei foram assunto de comentários excessivos por algum tempo: O Sensei já parou? Não se pode dizer que ele está vacilante, e é o mais popular do momento – um fato permanece: a surpreendente sequência de contorções ligadas às lesões do meio-campista nerazzurri de 25 anos que, desde que ingressou no Inter, Ainda de pé, 218 dias no total. Time Antonio Conte (e agora por Simone Inzaghi) Na temporada passada ele não teve complicações com lesões musculares. significados caso separado. De 2019-2020, quando chegou ao Appiano Gentile de Sassuolo, um médio que é sem dúvida um dos melhores da Itália, em termos de qualidade técnica e visão de jogo, um dos melhores jogadores europeus, até ao momento (incluindo o último questão) na seleção nacional) Nove lesões, todas de natureza muscular. E pensar que a aventura dos nerazzurri começou muito bem. Três gols nas primeiras seis partidas e um papel decisivo no sistema de Conte, como uma qualidade interna que costura o meio-campo e o ataque e também alcançou o placar. Em seguida, o parente próximo se machucou na derrota contra a Juventus no estádio San Siro: Era 6 de outubro de 2019, Dos sentidos, nunca mais foi o mesmo. No total jogador de futebol 39 jogos perdidos, Na verdade, fiquei na cova por 218 dias.





As causas desses problemas foram discutidas e ainda estão sendo debatidas. A teoria compartilhada pelos médicos é que nEste não é um problema de carga de treinamento. n Entre os de Conte do Inter, n os de Mancini com a Itália. Na verdade, o problema sensorial nem sempre é o mesmo e afeta gradualmente diferentes pontos do sistema muscular; Simplificando, o menino de Urbino é um jogador sensível. Afinal, apenas um ano antes de sua chegada ao Inter, ele conseguiu terminar a temporada ileso. Em vez disso, eles já tocaram no passado: Panturrilha, adutor, coxa. Por isso, como o próprio Sensi disse no início da temporada, com a equipa do Inter, decidiu-se trabalhar muito na prevenção: faltou a continuidade. Trabalhei na prevenção e ainda trabalho. Não queremos cometer os erros do passado. Aparentemente, não serviu.

É por isso que há quem pense que sim. Um erro do Inter para resgatá-lo por 20 milhões de Sassuolo No verão passado, além de entender como será seu futuro agora. Ter o Sensi instalado é certamente uma bênção para qualquer grande equipe, mas com essas incógnitas em mãos, qualquer software relacionado a ela é necessariamente condicional. Quem estaria disposto a investir e arriscar o jogador mais lesionado da Itália? Sua pouca idade (ele fará 26 anos em 5 de agosto) é definitivamente um aliado para ele, mas alguém já está conjurando isso Giuseppe Rossi, ex-atacante do Parma e Fiorentina, vítima de três graves nocautes no joelho E ele é punido pelo infortúnio no que teria sido uma carreira extraordinária. Desejo do Inter e da seleção nacional, esse claramente não é o caso. Mas algumas soluções serão encontradas em breve. Porque agora não é mais apenas azar.