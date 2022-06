Acidentes finais Campeões, Liverpool e Real Madrid querem oficiais. UEFA pede desculpa: “Estamos a investigar e não voltará a acontecer”

Multidão nos portões, greve na linha do metrô, feridos, spray de pimenta e gás lacrimogêneo. e final Liga dos Campeões entre Liverpool E a Real Madrid Ele começou 36 minutos atrasado. Ainda há muito a entender sobre o que aconteceu na noite de 28 de maio fora do Stade de France, em Paris. Enquanto o Ministério do Interior francês culpou os torcedores ingleses, o UEFA Abra uma investigação independente e peça desculpas aos dois clubes e seus torcedores. Ambos os clubes, aliás, pedem insistentemente esclarecimentos porque querem entender o que realmente aconteceu. Mesmo que ele fosse um tolo por ver o mundo, ele estava feito agora.

Real Madrid: “Os autores e os adeptos identificaram as vítimas do acidente”

equipe vencedora, Real MadridSolicitam-se explicações com um longo bilhete pedindo a identificação dos responsáveis ​​pelos distúrbios que podem se transformar em tragédia. “O que deveria ter sido uma grande festa do futebol, para todos os torcedores que compareceram ao jogo acabou sendo um acontecimento lamentável, que causou profunda indignação em todo o mundo. Sobre os infelizes acontecimentos ocorridos em 28 de maio – lê-se na nota – nas proximidades e na entrada do estádio França, depois dentro do próprio estádio.” Florentino Pérez Ele quer saber quais foram os motivos da escolha do local da final e quais critérios foram levados em consideração. Após a eclosão da guerra na Ucrânia, a sede foi imediatamente transferida de São Petersburgo dentro Paris A partir de Al-KhelaifiO forte patrono e aliado inimigo do Paris Saint-Germain, Schwerin.

Liga dos Campeões, confrontos fora de Paris: 238 feridos e 68 detenções 29 de maio de 2022



“Da mesma forma – continuou a equipe Blancos – estamos pedindo respostas e explicações sobre quem é o responsável pelo acidente, já que os torcedores ficaram sem proteção. São torcedores cujo comportamento sempre foi exemplar. Como vimos claramente nas fotos reveladoras fornecidas pela mídia que muitos fãs foram agredidos Assédio violento, roubo, furto, e alguns até mesmo enquanto dirigiam seus carros ou desciam de ônibus, e temiam por sua segurança física, e alguns até precisavam. no hospital devido às suas lesões.. O mundo do futebol transmitiu ao mundo uma imagem que está longe dos valores e objetivos que deveriam ser Para sempre lutar por isso. Nossos fãs e nossos fãs merecem uma resposta, e eles merecem esclarecer responsabilidades para que tais atitudes sejam eliminadas para sempre do futebol e do esporte”.

As 13 perguntas do Liverpool

até o Liverpool Chamou a UEFA para obter respostas. através da publicidade Billy Hogan Ele pediu “uma investigação sobre o que aconteceu em Paris no sábado, não um relatório. Acho que são duas coisas completamente diferentes. Escrevemos novamente à UEFA hoje e fizemos 13 perguntas específicas que gostaríamos de elaborar nesta investigação. Esclareça quais são os pontos que estamos levantando, as perguntas que fizemos, para entender completamente o processo proposto. Acreditamos que é extremamente importante que esta investigação continue.”

Liverpool – Real Madrid O jogo começou com 36 minutos de atraso. Agitação fora do estádio, UEFA: ‘Erro de bilhetes falsos’ Pelo nosso correspondente Emmanuel Gamba, Emmanuel Gamba e Enrico Corre 28 de maio de 2022



No início desta semana, Hogan acusou as autoridades francesas de tentar “mudar a responsabilidade” culpando 40.000 torcedores do Liverpool sem ingressos válidos. Nenhuma evidência foi fornecida para apoiar essas alegações, mas os ministros as repetiram desde então Emily Odea Castera E a Gerald Darmanen no Senado francês. Minha resposta aos comentários dos ministros franceses novamente, como eu disse no início desta semana, é simplesmente descrença, francamente. Hogan acrescentou que mais de 6.500 pessoas responderam ao pedido do clube para compartilhar sua experiência por meio de um formulário online.

desculpas da UEFA

Após as observações dos dois clubes, a UEFA pediu desculpas pelos eventos de Paris. Prometendo uma investigação completa para fornecer respostas em breve. “A UEFA gostaria de pedir sinceras desculpas a todos os espectadores que viveram ou testemunharam eventos assustadores e perturbadores na preparação para a final da Liga dos Campeões, em uma noite que deveria ser uma celebração do futebol europeu. Tal situação: não deve acontecer. Para este efeito, imediatamente após os Eventos, a UEFA encomendou uma revisão independente para identificar as deficiências e responsabilidades de todos os órgãos envolvidos na organização da final e publicou hoje os termos de referência para esta revisão.”

Ancelotti na quarta Liga dos Campeões, ninguém como ele: “Sou um homem de recordes, disse isso a Perez” 28 de maio de 2022



Os portugueses farão a revisão independente Thiago Brandão Rodrigues, com o objetivo de entender o que aconteceu na preparação final “e identificar as lições que devem ser aprendidas para garantir que as ações e eventos daquele dia não se repitam”. A UEFA assegurou que irá também analisar todos os planos operacionais relacionados com a segurança, mobilidade, bilhética e outros aspectos, e analisará o planeamento e preparação dos órgãos competentes para a realização da final, bem como em locais adicionais, como pontos de encontro para os torcedores do Liverpool e do Real Madrid.

Macron: “Vamos compensar as massas implicadas”

presidente francês, Emmanuel MacronApós os eventos no Stade de France, ele se comprometeu a compensar os torcedores envolvidos nos distúrbios. “Meus pensamentos vão para as famílias que não conseguiram os lugares que pagaram. Elas serão indenizadas o mais rápido possível.”