Os postes, a rejeição do pênalti e a frieza do árbitro

O desempenho de Makele na segunda mão das quartas-de-final da Liga dos Campeões foi analisado com raios X, e o apito holandês marcou quatro jogadores.

Árbitro de profissão (começou aos 16 anos, fez o seu primeiro jogo profissional em 2005, aos 22), Danny Makele – selecção da UEFA para o Bayern-Arsenal na Liga dos Campeões, nascido a 28 de Janeiro de 1983 em Willemstad, capital das Caraíbas. Ilha de Curaçao, país constituinte dos Países Baixos. É policial de profissão e a crueldade é uma de suas marcas registradas: não tolera protestos muito acalorados e é generoso com as cartas: em 2014 distribuiu 13 cartas no Ado Den Haag-Feyenoord, ainda um recorde absoluto para os “holandeses” . Liga Holandesa. Estreou-se na Liga dos Campeões em 21 de outubro de 2014 (no Chelsea-Maribor). Ele dirigiu a final da Liga Europa 2020 entre Sevilla e Inter (3-2 para os andaluzes) e está orgulhoso Vários precedentes polêmicos Com os clubes italianos, mas como foi o desempenho do apito do árbitro holandês na noite passada?

A história de Makele com Bayern e Arsenal

Quatro partidas anteriores contra o Bayern de Munique com quatro vitórias para os alemães (mais recentemente por 2 a 0 contra o Barcelona na Liga dos Campeões no ano passado), duas contra o Arsenal e Em ambos os casos, os ingleses venceram.

O árbitro avisou 4 jogadores

Com a ajuda dos assistentes Steegstra e de Vries com Van Der Eijk IV homem, DeBrink em Var e Avar RobertiO árbitro avisou quatro jogadores: Quatro jogadores: Laimer, White, Kimmich e Jesus. Tempo de recuperação: 1', 4'.

Bayern-Arsenal, situações em câmera lenta

São episódios questionáveis. Aos 63 minutos, Sani apoia Guerrero, que manda Kimmich, que cabeceia para a rede. Gol normal. O placar poderia ter mudado devido a vários acertos nas trave, e o Arsenal protestou brevemente no final por não ter marcado pênalti, mas Ação suspensa por impedimento No final, Bayern e Arsenal terminaram em 1 a 0 com os alemães nas semifinais. Bom desempenho de Makele, sempre ótimo em tomar as decisões mais importantes em uma corrida muito acirrada.