“Você nos fez infames!” “Claro, agora o pouso é nossa culpa…”

Foi feita uma chamada aos microfones Sky Sport entre o capitão do “Sky Calcio Club” Fabio Carissa A cabeça da encosta de Cagliari Tommaso Giulini.

Karissa: “Não lhe faltou um pouco de espírito da Sardenha? Isso é um pouco de teimosia e feiura, porque uma oportunidade emocionante foi perdida depois do que aconteceu em Salerno.“.

Jolene: “Caressa não vou te responder, porque semana passada você foi a primeira a nos tornar infames. Você disse, sem consultar ninguém e pedir nada, que o Cagliari estava mudando de dono e que o site abaixo estava vendendo“.

Karissa: “Acabei de relatar notícias que recebi naquele momento e que alguns de nossos repórteres verificaram. Não era infame, estava apenas relatando as notícias. Se você pensa assim, vou explicar muitas coisas que não aconteceram este ano, ele obviamente tinha uma visão para o futebol e o mundo que provavelmente não era moderno. Na Sky sempre falamos e defendemos o Cagliari, então posso perguntar se as três trocas de treinadores são úteis ou estão entre os motivos do rebaixamento.“.

Giuliani: “Essa notícia estava entre as coisas que essa semana…“

Karissa: “Sim, claro, foi nossa culpa.“

Jolene: “Carissa, você definitivamente não está me contando. Despedida!‘, (Editor) O chefe desiste da entrevista.