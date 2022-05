Nola ainda é a campeã italiana

1º / 2º lugar: Nola Città dei Gigli-Alta Yield Pordenone 3-0 (25-21, 25-10, 25-15) –

Pordenone começa forte imediatamente (8-4). No entanto, Sergio Ignoto e seus companheiros reagiram de forma soberba, que primeiro acertou seu adversário em 17-17, depois alongou para fechar o primeiro set em 25-21 a seu favor. Os campeões do Grupo B são campeões de um início muito positivo (9-2). Com o tempo, o campeão italiano não abriu mão de seus rivais, pelo contrário, os chutes de Vittorio Passiari e uma grande reviravolta ao serviço de um capitão desconhecido, prepararam o terreno para fechar em 10-25. A inércia não muda na terceira e última parte do jogo. Nola imediatamente começa a atacar e fixa ases de Vitale em 12-6. Uma reação tímida ao Pordenone não é suficiente. Campanianos imparáveis ​​e com grande foco e ferocidade competitiva terminaram a partida em 25-15, dedicando-se como campeões à Itália 2021/22.

Protagonistas-

Guido Basiari (Treinador e Presidente do Nola Città dei Gigli) – “Somos mais uma vez os campeões italianos. Esta quinta edição do campeonato italiano foi realmente ótima. Além da alegria de uma terceira vitória consecutiva, foi um torneio verdadeiramente competitivo. Muito crédito vai para a formação da finalista Altra Resa Pordenone, que mostrou que quando há desejo, paixão e profissionalismo, você pode chegar a qualquer lugar. No entanto, acabei de começar o Pordenone e construí uma equipe muito boa. Ela fez sua estreia no CI, passou no grupo e ficou em segundo lugar. Todos os meus cumprimentos a eles. As outras duas equipes, Fermo e Parma, realidades históricas do vôlei italiano, mais uma vez mostraram sua força na final pelo terceiro/quarto lugar. Pessoalmente, acho que todo o movimento do vôlei na Itália está crescendo cada vez mais”.

Sergio Ignoto (Treinador Nola Seta de Gigli) – « Para nós, este é mais um grande sucesso. Conhecíamos bem todas as equipes, exceto a própria Pordenone. revelação. Eu ofereço a ele meus mais calorosos parabéns. A empresa nos apoia há anos e nos mostra o caminho certo para alcançar todos esses sucessos. Pessoalmente, procuro disponibilizar toda a minha experiência ao grupo. Afinal, fui o primeiro membro da NOLA como pessoa com deficiência, e estou aqui desde 2015 e tenho muito orgulho disso.”

Último 4º lugar: Synergie Fermana-Cedacri Sentado Volley Giocoparma 2-3 (25-21, 17-25, 25-21, 22-25, 10-15)

As duas primeiras equipes a entrar em campo foram Synergie Fermana e Cedacri Sitting Volley Giocoparma. As duas equipes, que terminaram ontem com dois pontos, deram vida a uma partida muito emocionante e desafiadora. Grande luta na rede desde o início do primeiro set. As duas equipas desafiaram-se ponto a ponto, mantendo-se em contacto (19-19). No final, Fermo venceu, fechando com uma pontuação de 25-21. Na segunda parte, o Parma entrou em campo na posição correta. O primeiro bloco Farkas (20-14) e o ataque vitorioso da equipe italiana (22-16) abrem caminho para a vitória do grupo com um placar de 25-17. O equilíbrio aparente foi um sinal do início do terceiro grupo (12-12). Mas o distrito de Marche não desistiu e conseguiu fechar com uma pontuação de 25-21. Grande reação do Parma no quarto tempo da partida. Os emilianos estão em primeiro abaixo (5-7), com muito orgulho, conseguiram primeiro recuperar no final do set (20-20), e depois colocaram na prorrogação graças ao ataque do azul Angelo Gelati (22 -25). Sidacre senta o protagonista do vôlei Giocoparma no tiebreak. Os homens do treinador Fabio Marmeroli começam fortes (9-3). Ele parou o teste e encontrou uma reação importante (11-9), mas primeiro Farcas e depois Pasoli deram ao Parma o segundo lugar consecutivo para os campeões absolutos italianos, fechando com um segmento de 15-10.

Silvano Prosori, Presidente do Comitê Regional Emilia Romagna FIPAV, Maurizio Mazzanti, Prefeito de Budrio (BO), e Bruno Sicarelli, Diretor do Comitê Regional de Bolonha, participaram da cerimônia de premiação da 5ª Edição Italiana Absoluto Masculino Sentado. Campeonato 2021/22, Michele Reggiani, Membro do Conselho Federal de Bolonha no FIPAV, Ilia Antonacci do Distrito Rotary 2072, Marco Gamberini, Delegado de Esportes do Município de Podrio, Gregorio Tite, Diretor Técnico do Centro de Próteses INAIL VIGORSO, bem como, claro, Alireza Maamri, Comissário Técnico da Seleção Masculina na bola sentada e assistente técnico Massimo Beretta.

Prêmio Único-

melhor jogador: Giancarlo Quinto (Nola Lillis)

Lista de Campeões da Itália-



Nola Lillis Cidade: Jeremiah Trenchez, Francesco Meo, Vittorio Basciari, Sergio Ignoto, Michele Emmanuel de Ilci, Guido Basciari, Giuseppe Mutoni, Italo Darelli, Pasquale Viccione, Giuseppe Vitale, Giancarlo Quinto, Francesco Ignacelli. Rebanhos de Guido Basiari.

Classificação final: 1. NOLA Cidade Lillys. 2. Pordenona de alto rendimento. 3 – Sedakari Sentado Foley Parma; 4. Sinergia Firmana Firmana.

calendário e resultados-



Sábado 21 de maio

Sedakari Sentado Voleibol Geocoparma-Synergy Firmana 1-2 (25-22, 17-25, 7-15)



Cidade de Nola Lilies– Alto rendimento de Pordenona 2-0 (25-12, 25-23)

Synergy Firmana-Cidade de Nola Lilies 0-2 (17-25, 23-25)

Sedakari Sentado Voleibol Geocoparma-Alto rendimento de pordenona 1-2 (23-25, 25-22, 8-15)

Sedakari Sentado Voleibol Geocoparma-Cidade de Nola Lilies 0-2 (22-25, 18-25)



Alto rendimento de Pordenona– Sinergia Firmana 2-0 (25-22, 26-24)

domingo 22 de maio

Terceiro e quarto lugar em último: Synergie Fermana-Cedacri Sentado Volley Giocoparma 2-3 (25-21, 17-25, 25-21, 22-25, 10-15)

Primeiro e segundo lugar: Nola Città dei Gigli-Alta dá à luz 3-0 Pordenone (25-21, 25-10, 25-15)

rolo de ouro para homens –

2017: 1º voleibol Missaglia; Segundo lugar na cidade dos lírios. 3° S. Lucia Tour Sapienza-Asd Rotornda Volley

2018: primeira fonte Roma Euro; 2 Voleibol Missaglia; Escola de Voleibol Firmana III

2019: Primeira Cidade de Pisana Nola Liles; A segunda fonte é o Roma Euro; 3º Groupama Brembate

2020: Edição indiscutível devido à pandemia de Covid-19

2021: Primeira Nola City Lillys; A segunda fonte é o Roma Euro; Gokuparma Sidakari III sentado

2022: Primeira Nola City Lillys; 2ª pordenona de alto rendimento; Gokuparma Sidakari III sentado