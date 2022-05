Oficial – Mbappé renova com o Paris Saint-Germain: as personalidades faraônicas do acordo

TUTTOmercatoWEB.com

© Foto de Federico Titone

Kylian Mbappé fique Paris Saint Germain. Notícia chocante quando você considera que agora parece que ele está destinado a sua transição para real Madrid. Parecia haver um entendimento entre as duas partes e, em vez disso, o jogador acabaria por permanecer na sombra da Torre Eiffel.

Renovação da estratosfera – Deixar pedras além de virar o jogador são os números por trás dessa renovação. Extensão de três anos para € 50 milhões líquidos por ano, incluindo direitos de imagem mais € 130 milhões de bônus na assinatura. A proposta de Blancos, que “para” em € 25 milhões líquidos, dobrou, totalizando 100 na assinatura e 100% dos direitos de imagem. Você vai ganhar mais de Neymar E Messi E de certa forma terá um certo impacto nas escolhas técnicas. Na verdade, também não será confirmado Leonardo Nem Pochettino com quem não tinha um bom relacionamento. A administração espera que este seja um dos principais passos para alcançar os Liga dos Campeões Que todos os anos, por um motivo ou outro, ele continua fugindo.

Protestos da Liga retrocesso, além de real Madrid eu nem gosto Javier Tebas, presidente da La LigaQuem anunciou a denúncia para UEFA ao custo de Paris Saint Germain. De fato, em sua opinião, parece ridículo que uma equipe que sofreu perdas de 220 milhões de euros na última temporada possa suportar um processo tão árduo. para esta parte Mbappé Após uma carta de desculpas ao presidente Pérez No Whatsapp Comemore um novo começo com o PSG inscrevendo-se no Hat-trick em Metz.