Vice-presidente Racioppi fala sobre metas de mercado – Inovercelli24.it

Elvis Racciobivice-presidente Vercelli de hóquei de impurezaestá avaliando a campanha de assinaturas em andamento para a nova temporada da A1.

“Primeiro de tudo eu me lembro Confirmações de Mattia Verona, Massimo Tattarani, Matteo Brossa e Matteo Zucchetti. Haverá então a entrada de novos jogadores italianos, incluindo um jovem que virá do Veneto e participará do Campeonato A2. Outro jogador que seguimos é Andrea BorgoNós, atualmente em Monza, estamos interessados ​​em copropriedade com o Forte dei Marmi, mas a preferência volta para o próprio Forte. No que diz respeito aos estrangeiros, estamos muito interessados ​​em Diogo Neves (Português, agora em Sandrigo, editor), Maximiliano Orst (Argentina de San Juan, atualmente válida no Deportivo Liceo La Coruña na Espanha, ed.) E Serge Canet (Catalão do Hocoi Club Palafrugell, equipe catalã, editor)”.

“ao mercado – continua Racioppi – É certo que o clube siga as instruções dadas pelo nosso treinador Serge Ponset Quem foi muito bem este ano. Sua equipe esportiva será composta por Mateus Sirissatreinador atlético e treinador adjunto, Franco Provera O primeiro treinador responsável pela formação e preparação dos guarda-redes. Vanessa Bigino A nutricionista estará na equipe. Diretor Atlético sempre será David Costanzo. Ela terá uma importante função de coordenação ao longo da temporada Marta FerrettiUm novo gerente.

A notícia não acabou e há uma notícia muito importante: “Como Vice-Diretor Desportivo da Segunda Divisão, teremos Giorgio Maneiro Quem, mais tarde, também apoiará Costanzo com A1, como vice-diretor de esportes. Giorgio é um dos corações da empresa.”

A atividade do HV, apesar de já ter terminado a época desportiva, é frenética: “O conselho de administração realizará uma reunião importante na segunda-feira e a assembleia de acionistas em 30 de maio. Pela primeira vez desde as restrições do Covid, todos os nossos 140 membros estarão presentes. Acho este encontro emocionante: estamos felizes e animados. Haverá um relatório técnico sobre o orçamento “20 – 21”, então falaremos sobre este ano em que os investimentos aumentaram quase 60%. Para a próxima temporada, o aumento será o dobro, o que dará emprego a algumas pessoas e também repercutirá na economia da cidade. Em seguida, será realizado um relatório ético resumindo o que foi alcançado nos últimos anos nos níveis moral, social e intelectual. Então vamos para o futuro e votamos em novos escritórios e gerentes Porque haverá algumas demissões para substituir.”

Vice-presidente destaca um ponto crucial: “Os gestores podem mudar, mas nossa filosofia e valores permanecem constantes, e esse é o vínculo social, a cidade, a terra, a infinidade de pessoas. O importante é que chegou a ideia das 3 rúpias: arroz, rãs e rambla. Para confirmar que este ano já chegamos às últimas horas, e conseguimos entrar na Europa e menos de três anos após a fundação do Hockey Vercelli.”

Sobre a WSE Cup, ex-CERS, Racioppi acrescenta: “No perfil empresarial, é muito importante alcançá-lo, Porque isso significaria ver um grande grupo de pessoas chegando a Vercelli que visitaria a cidade, assistiria seu time jogar no prédio histórico do rinque de hóquei, depois comer e passar a noite e talvez comprar alguns presentes em Vercelli. E então eles vão gastar seus euros espanhóis e portugueses aqui. O impacto econômico do turismo será para a comunidade . “

Não há apenas este aspecto, mas também outro aspecto de caráter humano e matemático que se distingue pelo futuro: “O crescimento do hóquei em patins em Vercelli, um esporte adaptado ao seu tamanho, é um objetivo primordial, e também em termos de uma abordagem introdutória ao esporte nas crianças.. Isso é para poder fazê-los crescer para serem heróis em sua cidade. que bonito ?! No hóquei isso pode ser feito! Hóquei não é futebol, grosso e fino.”

Portanto, é natural perguntar se há alguma notícia sobre o setor jovem: “O sindicato acredita que o HV tem a varinha mágica, pois em dois anos e meio conseguiu criar setores juvenis com Covid e escolas fechadas. Fazemos todo o possível: a cooperação com as escolas cristãs foi muito importanteespecialmente com Roberta Traceri. Graças aos professores, trazemos lições para o prédio: vem à mente Carolina Ferrari, Nosso apoiador e prefeito de Asigliano. Mas, infelizmente, as horas disponíveis em campo são muito poucas, não podemos treinar e esse é um limite terrível. Somos obrigados a alocar horas aos setores juvenis, mas não sabemos como fazê-lo: Este ano conseguimos matricular dezessete crianças, mas são poucas e não poderemos concluir uma parceria de três anos com a Polisportiva San Giacomo di Novara porque nos encontramos em grande dificuldade devido ao Covid. Para isso, o sindicato vai nos obrigar a pagar multas pesadas. Acho errado, porque somos um clube nascente que agrega valor e peso ao hóquei e os custos são desproporcionais: merecemos alguma detração e esperamos que nossa voz seja ouvida porque vemos que o compromisso está lá.”