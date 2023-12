Onde assistir Superbike hoje: 29 de setembro horários do GP de Portugal 2023, programa, transmissão da TV8, Sky e NOW

Começou oficialmente o fim-de-semana do Grande Prémio de Portugal, décima primeira e penúltima ronda do Campeonato do Mundo de Superbike de 2023. Tendo como cenário magnífico o traçado de Portimão com as suas famosas subidas e descidas e curvas deslumbrantes, o fim-de-semana que poderá realmente premiar um mundial título começou.

Depois de um fim de semana em Aragão O piloto espanhol alcançou 504 pontos na classificação geral, aumentando a vantagem para +47 sobre o seu único concorrente restante, Toprak Razgatlioglu. Resumindo, com 12 pontos de diferença para o rival turco, Álvaro Bautista conquistará matematicamente o título.

É um sucesso que, até há poucas semanas, não parecia nada duvidoso, com uma margem de vantagem de quase três dígitos em termos de pontos. Depois, entre erros e quedas, o piloto da Ducati reabriu as esperanças aos rivais, com o acidente ocorrido na primeira corrida em Aragão que poderia ter parecido um “desastre desportivo”. No entanto, as vitórias de domingo entre o Grande Prémio e a Segunda Corrida colocaram as coisas de volta nos trilhos. Começaremos com a primeira de duas sessões de treino gratuitas às 11h30 e às 16h00, hora italiana. A partir de sábado vamos levar a sério os primeiros pontos em disputa.

A corrida de sexta-feira em Portimão será transmitida em directo e em exclusivo pela Sky Sport MotoGP (208). Você pode assistir ao vivo no NOW e no SkyGO. A OA sport trará para você a transmissão transcrita ao vivo de ambas as sessões.

Programa do GP SBK de Portugal hoje (era italiana)

Sexta-feira, 29 de setembro

11h30-12h15 Treinamento gratuito 1

16h00 – 16h45 Treinamento gratuito 2

Programa 2023 Portugal GP SBK: onde assistir na TV e transmissão ao vivo

Ele vive: Sky Sport 1 (201), Sky Sport MotoGP (208) e TV8 para qualificação e Sprint, corridas de domingo adiadas

transmissão ao vivo: tv8.it, Now e SkyGO

transmissão ao vivo: Agricultura biológica desportiva

