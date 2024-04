MotoGP, GP de Portugal Bagnaia explica o que correu mal na Sprint: ‘Estou zangado’

Do sucesso ao constrangimento de ver o pódio escapar no espaço acelerado das corridas de arrancada: Este é o destino Francisco Bagnaia Na corrida rápida GB Portuguêso segundo evento da temporada de MotoGP de 2024 venceu o Sprint. Maverick ViñalesO que o trouxe à glória Aprilia Aproveitando o erro do Pico. Mas a luta pelos três primeiros lugares apresentou um espetáculo maravilhoso graças a… Marc Márquez retorna, Que também o ultrapassou nas últimas voltas George Martin Para ficar com o segundo lugar, com o vice-campeão de 2023 caindo para o terceiro lugar.

Sprint, Bastianini e Bagnaia perdem oportunidade

Bagnaya teve que se contentar em vez de salvar quarto lugar (4 segundos atrás do topo) de ataques Jack Millerenquanto seu colega Ena Bastianini Como poleman, ele perdeu sua posição de liderança imediatamente no início (Ele terminará em sexto: O dispositivo de descida do GP24 estava travado, e não foi acionado inicialmente, o que custou diversas posições ao motorista).

Já o Pico teve uma largada melhor, chegando a ultrapassar Miller, até vencer A pole position agora parecia segura até a bandeira quadriculada aparecer. Em vez de Frenagem incorreta quatro voltas antes Ele mandou para fora da pista, caindo para o quarto lugar. Ele sempre permanece o campeão do torneio. Mas por apenas dois pontos sobre Martin, Ele, por sua vez, perdeu a ultrapassagem na classificação devido à vaga que o separava do segundo colocado na Marquis Sprint Race.

Bagnaia revela o motivo pelo qual perdeu a vitória na Sprint Race: o erro e o problema com sua Ducati

Sky Sport MotoGP Pecco reconstruiu a dinâmica do erro da seguinte forma:

“Estava a gerir tudo o melhor que pude, em termos de sensação e de gestão do grupo por trás disso, e a corrida foi muito semelhante à do Qatar, mas infelizmente. Não levei em conta o combustível que estava prestes a acabar. Então chegamos a este ponto Ele havia retirado uma carga da traseira e não conseguia mais controlar a bicicleta. Tive que alargar o caminho para não bater no chão e perdi a posição. A partir daí, tentei apenas terminar a corrida, mas era minha mesmo assim Um erro de julgamento porque continuei a travar da mesma forma, apesar de estar a ficar sem combustível. Na parte de trás eu estava cada vez mais leve, algo que tinha que ser controlado Porque as costas são um pouco como as de uma dançarina.

“Mas amanhã não devemos ter os mesmos problemas na corrida.”

No entanto, Bagnaia confirmou que o jogo de amanhãSerá outra coisa, com um enquadramento completamente diferente e na minha opinião dificilmente encontraremos este tipo de problema“Os problemas explicados.”Sabemos onde eles estão e como resolvê-los, Mas, infelizmente, são coisas que acontecem.” Mais uma vez, o piloto olhou para o copo meio cheio, apesar de mais uma vez não ter conseguido a vitória na corrida de velocidade: “Hoje demos definitivamente um notável passo em frente com uma boa sensação; Já que finalmente ficamos impressionados com o Sprint, Mas será necessário Melhore as costas que são sempre muito flexíveis. Um pneu médio ajuda você a se mover, um pneu macio se move muito e deixa a moto mais nervosa.”

“Estou com muita raiva do erro que cometi.”

Por fim, no regresso à corrida, Bagnaia analisou: “O Miller estava muito apertado e não pensei que ele conseguisse travar assim. Felizmente, consegui travar tudo bem. Estou com muita raiva do chapéu que fiz: poderia ter tentado atacar o pódio, sem saber se conseguiria pegá-los. De qualquer forma, temos seis pontos principais e para chegar ao segundo intervalo coloquei muita pressão nos pneus, por isso não foi fácil recuperar um certo ritmo. O importante no final é não perder muitos pontos e chegar à linha de chegada.”

