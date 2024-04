Horário, informações e onde assistir ao Sprint e à corrida na TV, ao vivo e em transmissão ao vivo

Depois da estreia no MotoGP no Qatar e de uma pausa esta semana, está no ar Motocicletas Chegou à Europa com Grande Prémio de Portugal A segunda etapa do Campeonato Mundial de 2024 que estamos realizandoAutódromo de Portimão Algarve. Francisco BagnayaO campeão mundial busca a segunda vitória consecutiva após o primeiro lugar no Circuito de Losail. Cuidado com Brad Notário Duas vezes de acordo com e Martinho Que venceu a primeira corrida de velocidade da temporada. Abaixo estão os programas de TV e qualquer transmissão ao vivo gratuita. Detalhes do circuito e precedentes do Grande Prémio de Portugal de MotoGP.

MotoGP em Portimão: Bastianini conquista primeiro lugar

Com o tempo de 1m37,706s, Enea Bastianini numa Ducati conquistou a pole em Portimão à frente de Maverick Viñales E Jorge Martinho. pico Bagnaya A segunda fila abre na frente Moleiro E Bizzichi. Então Acosta, isto éO estreante da GasGas abre a terceira fila e lidera Marc Márquez, que está em dificuldades após uma queda no início do Q2 e é apenas o oitavo. Fabio Quartararo, depois de vencer o segundo troço direto, não ultrapassou o nono lugar no tempo mais rápido, à frente do seu companheiro de equipa Alex Rins, que está na 11ª posição e Brad Bender se situa entre os dois, na décima posição. Alex Márquez é o 12º. Talvez você possa estar interessado MotoGP e Aldeguer na Ducati iluminam o mercado de pilotos: para onde vão Martin, Bastianini e Márquez? E aí vem BMW

Grande Prémio de Portugal de Motociclismo: Características do Circuito de Portimão

O Autódromo do Algarve está localizado no sul de Portugal, perto de Portimão. O circuito, inaugurado pela Superbike em 2008, foi adicionado ao calendário das motocicletas desde 2020, após algumas corridas terem sido canceladas devido ao vírus Corona. A pista tem 4.592 metros de extensão e é composta por 15 curvas, sendo 9 para destros e 6 para canhotos. A pista portuguesa é uma verdadeira montanha-russa, apresentando uma série de desníveis que tornam a corrida cheia de emoções.

Fonte: Virgílio Esporte

Precedentes do MotoGP em Portimão

Existem cinco precedentes para circos Motocicletas no Autódromo do Algarve, em Portimão, incluindo duas corridas de Grande Prémio organizadas em 2021: uma na primavera e outra no outono. Estava a cruzar a meta no primeiro Grande Prémio do circuito português oliveira Com a Red Bull KTM, nos seguintes eventos Quartararo E Bagnaya Eles prevaleceram alternadamente, resultando atualmente em uma paridade perfeita. Portanto, até agora nenhum piloto conseguiu conquistar este circuito. Contudo, o registro é mantido Marca Marquês Com a Honda na pole em 2023 com o tempo de 1m37min226s.

Acompanhe agora o GP de Portugal

MotoGP, GP de Portugal: onde assistir na TV e ao vivo

Grande Prémio de Portugal a realizar Portimão, terá início oficial na sexta-feira, dia 22, às 11h45, com os primeiros treinos livres. No mesmo dia, continuaremos o FP2 das 16h às 17h. No dia seguinte haverá vaga para TL3 e qualificação, enquanto às 16h será o horário da corrida. No domingo, a corrida terá início às 15h e todo o fim de semana de MotoGP estará visível Sky Sports MotoGP E transmitir em Céu, vá E agora. Será possível proceder com clareza TV8 A qualificação e a corrida sprint, enquanto a corrida foi adiada às 17h05.

Sexta-feira, 22 de março

FP1 MotoGP: 11h40

Qualificação de MotoGP: 15h55

Sábado, 23 de março

FP3 MotoGP: 11h05

Qualificação de MotoGP: 11h45 (também em direto na TV8)

Sprint Race MotoGp: 15h55 (também em direto e gratuito na TV8)

Domingo, 24 de março

Aquecimento de MotoGP: 10h40

Autódromo: 15h (adiado na TV8 às 17h05)

