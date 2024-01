Mourinho responde em português após o jogo Sassuolo-Roma

Aplausos na curva Giallorossi no final da corrida. Um abraço a todos os jogadores da Roma, um por um. Um grande sucesso para os Giallorossi em Sassuolo e também para José Mourinho, que nunca deixa de surpreender e surpreendentemente opta por comentar a vitória dos Giallorossi em Portugal diante das câmaras “porque o meu italiano não é suficientemente polido”. Disse assim, com um sarcasmo que parecia uma crítica não tão velada aos seus críticos: “Foi uma vitória dos jogadores, e do clube, ao qual tenho de agradecer juntamente com o Pinto porque me apoiaram, me emocionaram. estabilidade nas últimas vinte e quatro horas, além de confiança”, explicou o treinador dos Giallorossi antes de o tradutor do clube comentar em italiano: “Hoje foi uma vitória difícil – continuou ele – e merecida, porque a equipe estava atrás, mas depois veio a vitória que trouxe felicidade aos jogadores e aos torcedores.”