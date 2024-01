Todas as emoções da oitava rodada do Aberto da Austrália

O tenista italiano, número 4 do mundo, desafia o russo, que ocupa a 15ª posição no ranking ATP. Todas as atualizações ao vivo

Dos 16 tenistas que chegaram às oitavas de final, apenas um não perdeu nenhum set. E Yannick kafirque se apresenta com este cartão de visita à fase quente do Campeonato Aberto da Austrália. Em frente ao italiano número 4 do mundo, está a russa Karen Khachanov, nº 15 no ranking ATP. Existem três precedentes e Yannick só perdeu uma vez. Na verdade, os russos venceram A primeira partida do US Open de 2020, em cinco grupos. Essa era a grande limitação do Sinner, sua resistência física em lutas longas, mas ele trabalhou duro e percorreu um longo caminho. O Tirol do Sul prevaleceu então nos dois desafios seguintes: em Melbourne 1 e no Masters 1000 de Miami também em 2021.

Sorteio das oitavas de final

Palavras de Sinner antes da partida com Khachanov

“Sinto-me bem sempre que entro em campo. A próxima partida será muito difícil. Jogamos três vezes e sempre foram partidas difíceis. Vamos ver como vai ser, mas estou muito feliz por entrar em campo novamente . Obrigado a todos que acreditam em mim e além.” ” Desafio entre kafir E Khachanov Está agendado em campo Estádio Margaret Court em Melbourne A partir das 6 horas italianas.