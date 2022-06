Roma, Götze sugeriu para pós-Mkhitaryan. Mas há concorrência do Milan – Forzaroma.info – As últimas notícias como o futebol da Roma – Entrevistas, fotos e vídeos

Eu aprendi comunicação com adeus MkhitaryanO Roma Ele já estava procurando um substituto. Entre os candidatos elegíveis está Mário gotze. O alemão, embora haja contrato até 2024 com EindhovenEle tem 5 milhões de itens para desbloquear e está pronto para uma nova aventura. Como sugerido por seu agente em Milão. O baixo salário – em torno de 3 milhões – torna o processo muito atraente e longe de ser impossível. O jogador definitivamente se recuperou do período sombrio devido a problemas de saúde metabólica e Nascido de novo na Holanda. Ele jogou 52 jogos nesta temporada, com 12 gols e 11 assistências. O interesse do jogador é forte sobre o jogador Benfica Quem o teria colocado no fogo cruzado para dar ao novo treinador Roger schmidt O grande primeiro golpe. Milão E a RomaNo entanto, eles podem contar com o amor do casal gotze Para a Itália, eles visitam com frequência. O amor também foi demonstrado pelo nome do filho que eles chamam de Roma, e não por acaso. Enquanto isso, os fãs estão prontos para recebê-lo: na Wikipedia, de fato, um usuário mudou o time atual do jogador referindo-se a Roma.