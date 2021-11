Qualificatórias para a Cidade do México: Bottas conquista a pole, à frente de Hamilton. Verstappen apenas em terceiro, Ferrari em sexto com Sainz | Notícia

Primeiro lugar na décima oitava jornada do campeonato mundial para o piloto finlandês da Mercedes.

Mercedes inverte expectativas e resultados na Cidade do México Com Valtteri Bottas em uma posição de magnata altamente inesperada, Com 145º de vantagem sobre Lewis Hamilton. Max Verstappen precisa se contentar pela terceira vez a 350º do finlandês, enquanto o frustrado Sergio Perez fecha a segunda linha (+0,467). Carlos Sainz é o sexto com os melhores carros da Ferrari, enquanto Charles Leclerc é apenas o oitavo.

Em vez disso, qualificações inesperadas estão sendo organizadas na Cidade do México Um ciclo completo de hierarquias popping Das três sessões de treinamento gratuitas. Não somente Mercedes coloca a flecha (Na verdade, ambos …) contra a Red Bull no grid de largada, mas ele faz isso também Bottas, às vésperas de sua quinta participação no Grand Prix A Stuttgart House está teoricamente longe do pico motivacional. Para empurrar o finlandês e seu capitão Hamilton à frente de seus rivais diretos, era o trabalho árduo e às vezes entusiástico na garagem dos múltiplos campeões mundiais para entender por que os Bulls se destacavam, mas acima de tudo A evolução do caminho, principalmente o aumento das temperaturas. E assim Verstappen e Perez têm que se render à segunda linha, o que complica muito os planos da equipe chefiada pelo muito agressivo Christian Horner nos últimos tempos. O comandante do general coleta mais de três décimos do pólo Enquanto o atraso mexicano se aproxima de meio segundo. Em suma, uma verdadeira reviravolta e expectativa que também reabre em função da corrida.

Por trás dos “Quatro Grandes” Há Pierre Gasly e Carlos Sainz, então Alpha Toure está à frente da Ferrari. O espanhol é mais uma vez mais rápido que seu companheiro, Charles Leclerc desapontado e autocrítico Que largará na quarta série com Daniel Ricciardo à frente dele na classificação. O Mônaco, que ficou aquém das expectativas no fim de semana mexicano (pelo menos por enquanto), não conseguiu se expressar com o seu nível habitual de qualificação. No desafio com a McLaren pelo terceiro lugar no Campeonato Mundial de Construtores, A Scuderia di Maranello ainda tem uma chance no México de fechar a lacuna Três pontos e meio dos concorrentes, principalmente devido a Lando Norris vai partir de trás, após substituir a unidade de alimentação. O britânico termina a qualificação com o nono tempo antes disso Yuki Tsunoda, também está no início da parte inferior pelo mesmo motivo e no meio de uma pequena “caixa”: Motoristas japoneses da Red Bull “acusados” de distrair e prejudicar suas qualificações, move-se a um ritmo reduzido (e fora da pista) na secção central do círculo, que é marcada por duas peças rápidas ligadas entre si, após vigiar o companheiro de equipa Gasly.

Assim, um aluno “real” do quinto ano veria dois campeões mundiais lado a lado: Sebastian Vettel com Aston Martin e Kimi Raikkonen com Alfa Romeo. O outro foi sucedido pelo Alfa Sauber de Antonio Giovinazzi e Fernando Alonso com os Alpes. Esteban Ocon (em outros Alpes) também inicialmente na última linha para alterar os elementos da unidade de energia Lance Stroll, que também fechou prematuramente a qualificação e quebrou as barreiras com seu Aston Martin Ao sair da curva que leva aos poços retos, no meio de Q1. Nenhuma consequência física para o canadense (que em todo caso teve que se submeter a um exame médico no centro médico circular) durante a qualificação – interrompida por uma bandeira vermelha – foi retomada apenas trinta minutos depois, o que é necessário para restaurar a proteção na pista.