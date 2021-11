MotoGP, LIVE Bar Sport 21:00 – Todos os rumores de Portimão sobre Stoner e Marquez

Hoje tivemos um show incrível na pista com Pecco Bagnaia que conseguiu conquistar a quinta pole consecutiva da temporada em Portimão. Mas a cena quase roubou Casey Stoner dele, Que antes da qualificação, ele trabalhou como um verdadeiro treinador para Picot e Miller, e ganhou muito reconhecimento dos pilotos que exigiram que ele assumisse essa função também no futuro.

Por outro lado, tornaram-se insistentes no circuito de Portimão Rumores sobre as verdadeiras circunstâncias de Marc Marquez, com muitas hipóteses que parecem sobrecarregar a situação em comparação com o que a Honda anunciou no magro comunicado divulgado para anunciar a ausência do espanhol em Portugal.

Hoje à noite vamos falar com Carlo Bernat e Paolo Scalera, que estarão falando em nossa fita de esportes Para discutir este e muitos outros tópicos relacionados com o que vimos hoje na pista de Portimão. A transmissão será transmitida às 21h em nossa página do Facebook, canal GPOne Twitch e nosso canal no YouTube. Como sempre, você ficará entusiasmado em colocar perguntas sobre a mesa para avançar a discussão.

Portanto, tenha todas as suas perguntas prontas e lembre-se do compromisso das 21h. Fique ligado!