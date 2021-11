Gardner mais rápido no aquecimento, Di Giannantonio 7º – OA Sport

Domingo de Moto2, como de costume, começou o aquecimento para Grande Prémio do Algarve. Obviamente a espera é tudo pela corrida desta tarde, pois a luta pela Copa do Mundo continua Remy Gardner NS Raul Fernandez, mas os resultados importantes chegaram pela manhã. As eliminatórias de ontem foram dois jogadores absolutos, ou seja, companheiros de equipe Red Bull KTM Ajo, Com Fabio Di Giannatonio Que, em terceiro lugar, começará na primeira linha. Na esteira dos resultados de ontem, até hoje houve um duelo entre Gardner e Fernandes, mas O mais rápido foi o australiano.

No entanto, um indicador importante veio dos pneus: Fernandes usou pneus macios, o que é um indicador sólido para a corrida da tarde. Portanto, é provável que o espanhol use soft, enquanto para Gardner tudo indica que ele está usando força. Bom desempenho tambem curar a virgem, que teve o melhor tempo na primeira metade do aquecimento, 1: 43.665; mãe FernandezQuando fica mais rápido, Quase inatingívelE confirmei pela manhã: Ele não tem intenção de desistir o título mundial.

É quase impossível de conseguir, precisamente, porque está do outro lado Remy Gardner, que quer ser coroado campeão o mais rápido possível: nesta sessão ele deu o máximo, fazendo primeira metade (1: 42.958, o único que fica abaixo de 1:43). Para que o espanhol possa rever sua estratégia de pneus: Os macios não atendem às expectativas; Gardner, em vez disso, confirmou o uso de DifícilPara chegar ao resultado desejado, pelo menos no período de aquecimento.

Além disso, os italianos, com Por Gianantoni (primeiro entre os blues) que fez sétimo clima, 1: 43.550, +0,592 da primeira vez por Remy Gardner; Imediatamente atrás de Di Giannantonio, oitavo, Há Marco Besecki (1: 43.624). Stefano Manzi Ele terminou em 10º com 1: 43.831; Um pouco fraco, nesta sessão, Árvore (19 graus), Liderança (21 graus), Polyja (22 graus), Cursos (26 graus) H Baldassare (29 graus).

Foto: La Presse