Dez medalhas conquistadas, aliás superadas. A seleção italiana de atletismo supera sua meta no Campeonato Europeu de Munique, e o faz graças ao formidável Yeman Crippa que triunfou nos 10.000 metros, prova em que já era bronze há 4 anos, com uma final épica. a última volta com uma grande vantagem sobre Trentino.

Depois, no final da prova europeia, vem o bronze brilhante no 4x100m feminino, Zeinab Dosso, Dalia Kadari, Anna Bongiorni e Alicia Pavez, esta última irresistível na final, respectivamente. “Acreditamos nisso, não temos medo de ninguém, prometemos”, diz Bongiorni após a corrida.

Medalha de bronze para a Itália no 4 x 100 feminino

Para os 10.000, Mezngi chegou a partes de Oslo como refugiado, depois foi recebido pelos noruegueses como um deles, parecia capaz de vencer e, em vez disso, Crippa literalmente o demoliu na última volta, graças à mudança acentuada em menos 300. -metros, para deixar o temível em seu lugar o francês Jimmy Gresser, que estava de olho no policial tyon. Sim, apenas Crippa, que foi parado várias vezes em março de 2020 para investigação de colegas de patrulha enquanto corria para treinamento: alguns dos cidadãos de Trento, postados nas janelas, não sabiam que ele era um herói e o denunciaram à polícia porque ele estava na rua, correndo em completo isolamento. Ele preferiu não comentar, mas felizmente os tempos estão longe. Agora tem diversão, porque em Mônaco, Iman completou sua brilhante recuperação com o norueguês com uma vitória a uma velocidade inesquecível. Bronze para a França, não com Gressier, mas com Yann Schrub (27:47.13), que não foi pensado para ter precedido seu companheiro de equipe mais popular (27:49.84). Excelente quinta, muito bom, o matemático piemontês Pietro Riva, aluno de Stefano Baldini, hoje no seu melhor, com 27:50.51.

Assim, a Itália, dedicando a crippa de ouro à sua família, ao treinador Massimo Pegoretti e seu treinador mental (ele também tem um, como Marcel Jacobs) voltou aos 10.000m depois de 32 anos do ouro de Toto. Antibus em Split 1990, que se seguiu à vitória do presidente federal em exercício Stefano Mei (Stuttgart 1986) e Alberto Cova (Atenas 1982). “É realmente a décima medalha da Itália? Temos tanto para isso? Sério, estou feliz – nas palavras aparentemente felizes de Kripa -: eu queria terminar bem o Campeonato Europeu, e finalmente posso dizer que consegui o ouro é absolutamente valioso. Quando há forma, você também pode fazer essas coisas. Estou muito feliz. Quando vi que o primeiro (Mezngi ed) estava se movendo e ganhou uma liderança, também comecei e acabei conquistando. Aqui foi o bronze nos 5000 “Aperitivo”, esta é a minha corrida, E eu sabia que poderia jogar no meu melhor. Eu comecei tarde demais? Não, mas eu não queria chutar no segundo tempo Estou rasgando algumas pessoas e então, em uma certa, deixar outra pessoa fazer isso. Eu sabia que em um sprint eu poderia ser o melhor.”

Por outro lado, a final do salto em altura de Elena Valtortegara, um bronze mundial recente, terminou mal: o azul parou três vezes na medida errada de 1,90 e é apenas nono em uma prova em que ela não escondeu suas ambições de medalha. “Eu realmente sinto muito – ele diz friamente – talvez depois de Eugene eu esteja fora de mim, mas 1,90 é um procedimento que eu deveria pular com segurança, e em vez disso aconteceu comigo algumas vezes este ano para não ultrapassá-lo. o problema técnico que vem de novo, no início. Não é por acaso que acaba assim, tenho que falar com meu treinador. Quero resolver para agradar os torcedores: aqui em Mônaco eu estava buscando outra coisa”