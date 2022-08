Carragher bate nele e Ronaldo revida com placa na TV ao vivo: Totalmente cancelado

Na noite da vitória do United sobre o Liverpool, Cristiano Ronaldo (no banco de reservas durante quase todo o jogo) teve tempo para se vingar da ex-estrela dos Reds que disse: “Agora nenhum clube o quer mais”.

em Old Trafford Manchester United Ele conseguiu sua primeira vitória na Premier League, na grande partida contra ele Liverpool, Três dias depois do torneio e ele faz Sem espalhar desde o primeiro minuto, Maguire na defesa e Cristiano Ronaldo no ataque. O sucesso vem graças aos gols de Sancho e Rashford com Cr7 que entraram apenas nos últimos minutos, sem afetar o destino da partida. Mas os portugueses ainda conseguiram ocupar a cena, pouco antes do pontapé de saída, e arranjaram tempo para consumir Vingança sarcástica em Jimmy Carragher, Acusado de criticá-lo publicamente nos últimos dias.

Sabe-se que Cristiano Ronaldo se interessa muito pelo que se diz sobre si mesmo: assim que alguém o chama, o herói português investiga o conteúdo e o contexto em que está inserido, que por sua vez é um assunto, senão do seu agrado. Para uma resposta rápida, muitas vezes é crítico. Assim, pouco antes do início da partida contra o Liverpool, que o viu passar quase toda a duração da partida no banco, Durante o período de aquecimento, Cr7 aproveitou para consumir sua vingança pessoal Contra Jamie Carragher, ex-estrela do Liverpool e hoje respeitado comentarista da Sky Sport UK.

“Sua carreira cresceu mais porque ele é um grande profissional, mas agora ele tem 37 anos, ele fará 38 nesta temporada e não é mais o mesmo jogador. Ele ainda é um grande goleador, mas não é o mesmo jogador de antes. Posso estar errado, mas acho que nenhum outro clube da Europa gostaria disso.”. Assim, Jamie Carragher, depois de sua perturbadora luta de 0-4 com Brentford (e com Ronaldo em campo por 90 minutos), comentou na TV ao vivo sobre a atuação de Cr7, que certamente não esqueceu essas palavras duras e quis responder por conta própria. A estrada.

Enquanto se preparava antes da partida, o português se aproximou da linha lateral quando o apresentador David Jones perguntou a Carragher, Neville e Roy Keane todas as perguntas sobre a partida, ao vivo na TV. Ronaldo compartilhou um abraço e algumas palavras de elogios com os dois capitães com quem jogou pelo United, mas deliberadamente ignorou Carragher, deixando-o sozinho e em total constrangimento. No final, tudo terminou com uma gargalhada coletiva, mas ninguém escondeu momentos de tensão. “Você me destruiu totalmente.” O ex-zagueiro dos Reds, que também sofreu com as provocações de seus companheiros, comentou estritamente no ar.

Gratificação menor de Cr7 em uma noite muito amarga, devido às escolhas de Ten Hag de mantê-lo praticamente fora do banco até os 90 minutos, com o técnico dando outro forte sinal para o meio ambiente, enquanto recebe novas críticas. Entre os mais ferozes, o personagem Piers Morgan soltou no Twitter: “Enviar Cristiano para o Ilanga contra o Liverpool, mesmo para os padrões atuais do Manchester United, é uma das decisões mais estúpidas da história do futebol. foi cruzado”

Morgan negou o sucesso do United, que foi assinado por Sancho (com um passe crucial de Ilanga) e o bis de Rashford antes do gol habitual de Salah. Um jogo que elevou as ambições do Manchester ao seu primeiro sucesso da temporada, e também conseguiu reverter uma tendência que era até segunda-feira à noite a favor do Cr7: desde o início da temporada passada, o Manchester United venceu apenas dois jogos em 12 (igual a 17% dos jogos da Premier League) sem Cristiano Ronaldo.