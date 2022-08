Isolamento do número 9

Enviado para Génova – Sem Di Maria, sem festa. Faz apenas uma semana desde a dupla Sassuolo e combinações com vídeo, mas para Dozan Vlahovic Ontem à noite parece que ele está de volta para trás Com o passar do tempo, até os meses finais da temporada passada. Não pelo calor de Marassi, mas pela solidão que vive em campo sem o campeão argentino de 34 anos, que perdeu a Sampdoria por conta da lesão que ocasionou sua estreia na Série A. bombardeiro O sérvio terminou o primeiro tempo com vários chutes de fundo, sempre um vazio, e com apenas 3 bolas tocadas (pelo menos 5 bolas a menos que qualquer outro jogador, dados Opta). Ainda por cima, sem remates à baliza e sem perigo para Odero. A primeira conclusão de DV9 Cheguei no início do segundo tempo e de um ângulo apertado. Não é o melhor para a ex-Fiorentina que, de fato, assim como na final da temporada passada, não conseguiu segurar o golpe. nervoso E a frustração Ele o envolve toda vez que ele falha em marcar ou em qualquer caso para obter chances de gol. É um estado de espírito comum aos nove. Doosan Ele tem tudo para se tornar o número um no papel, começando com uma fome louca, mas ele tem apenas 22 anos, e como Massimiliano costuma repetir alegrenão encontrou o direito Equilíbrio. após prop para SassuoloUma tarde seca. daqueles que Vlahovic Você nem gostaria de morar lá pesadelos Layla. É seguro apostar que Dusan, como toda a Juve e talvez mais do que isso, deseja um retorno antecipado para Di Maria e possivelmente Paul Pogba. o sérvio Ele marcou muito antes mesmo de cruzar a ADM em seu próprio caminho, mas os primeiros treinos juntos e a primeira partida junto com o argentino definitivamente fizeram DV9 entender como é diferente, mais fácil e mais divertido ter um campeão como o ex-PSG e o Real Madrid.