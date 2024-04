N'Dika, doença em campo: Udinese-Roma suspenso

O defesa-central dos Giallorossi tocou duas vezes no peito e depois caiu no chão aos 72 minutos do jogo Udinese-Roma, deixando o campo numa maca, mas estava consciente. No final dos exames de amanhã haverá resposta médica

Por nossa correspondente Andrea Pugliese 14 de abril de 2024 (alterado às 22h24) – Údine



Medo por Ivan Ndika. Aos 72 minutos do jogo frente à Udinese (1-1), o defesa-central da Roma tocou duas vezes no peito e depois caiu no chão. O árbitro Perito interrompeu imediatamente a partida, permitindo a entrada da maca em campo.

O que aconteceu? – N'Dika, de 24 anos, que chegou à Roma no verão, deixou o campo e fez um gesto de aprovação à torcida presente. Ele nunca perdeu a consciência. Daniele De Rossi dirigiu-se imediatamente aos balneários para verificar o estado do defesa-central, depois conversou com Cioffi – treinador da Udinese – e com o diretor da área técnica da Juventus, Federico Balzaretti, e com o diretor de jogo. Os jogadores não tiveram vontade de continuar e Barreto interrompeu a partida. A partida foi finalmente interrompida com o placar de 1 a 1 aos 72 minutos, sob aplausos encorajadores da Arena Blunergy para o zagueiro. Ndika foi levado ao Hospital Santa Maria della Misericordia, em Udine, onde foi submetido a exames em amarelo.

Sempre consciente – Os primeiros exames já foram feitos no jogador nos vestiários, por meio de eletrocardiograma: mesmo no momento de doença não foi necessário o uso de desfibrilador. Depois de adoecer, Ndika nunca perdeu a consciência. Ao chegar ao hospital, o jogador foi declarado “sem perigo de vida” e submetido a exames mais aprofundados. O ônibus Roma, transportando Daniele De Rossi e toda a equipe e funcionários, dirigiu-se imediatamente ao hospital para verificar o estado do colega. De Rossi, Pellegrini e a CEO Lina Soloko puderam falar com a jogadora após consultar os médicos, então ela se juntou ao restante do grupo. Ndika, que não corre perigo de vida, permanecerá em observação no hospital por precaução enquanto toda a equipa deixou o hospital por volta das 21h30 para regressar à capital. Todos os exames feitos até agora teriam descartado um ataque cardíaco, mas ainda há novas investigações que explicarão melhor, talvez amanhã de manhã, 15 de abril, as causas da doença. READ A melhor semente do tênis Ashleigh Barty se aposentou aos 25: 'Estou perseguindo outros sonhos'

Comunicado de imprensa Roma – O clube Giallorossi divulgou um breve comunicado nas redes sociais oficiais, publicando uma foto do jogador finalmente sorrindo: “A equipe visitou N'Dika no hospital. Ivan está se sentindo melhor e de bom humor. Ele permanecerá em observação para exames em hospital. Vamos.” Ivan!”, conteúdo da mensagem publicada depois das dez da noite.