Datas, horários e onde vê-los

Guia do Grande Prémio de Portugal de MotoGP 2024 realizado no Autódromo do Algarve, em Portimão: Programa com datas e horários das sessões de pista e características da pista portuguesa onde se realizará a segunda jornada da nova temporada de MotoGP.

Depois de uma estreia sazonal e uma pausa de uma semana Motocicletas Ele retorna às pistas para a segunda rodada do Mundial de 2024: De sexta-feira, 22, a domingo, 24 de março Aliás, o Campeonato do Mundo de MotoGP realiza-se no Autódromo do Algarve, em Portimão GB Português. o Programa para o segundo fim de semana de corrida sazonal O que hoje abre segue o formato introduzido na época passada: na sexta-feira, os pilotos da categoria rainha (mas também os pilotos de Moto2 e Moto3) vão à pista para a primeira de duas sessões de treinos livres (FP1 e FP2), e no sábado de manhã para treinos livres. . 3 e qualificação, no sábado à tarde para a Sprint Race e finalmente no domingo para a corrida que dará mais pontos no campeonato. Todo o programa será transmitido ao vivo pela TV e transmitido ao vivo pela Sky e NOW, enquanto a qualificação, o sprint e a corrida também podem ser assistidos gratuitamente na TV8.

Nesta segunda ronda da temporada, todos os olhos estarão voltados para o atual campeão Pico Bagnaia, vencedor da primeira corrida da temporada no Qatar, e para o seu principal rival Jorge Martin, que venceu a corrida Sprint em Losail em ambas as corridas oficiais. Pela primeira vez na nova Ducati. Além disso, será particularmente interessante ver se e que progressos Marc Márquez fará após a sua estreia sem desgraças e sem elogios com a GP23 da equipa Gresini e que nível estará Ena Bastianini na pista onde em 2023 sofreu o acidente que comprometeu grande parte de sua temporada.

Grandes expectativas também para o porta-estandarte da KTM Brad Bender que esteve na primeira rodada da temporada que mostrou desempenhos mais consistentes tanto nos sprints quanto nas corridas mais longas e também para o estreante Pedro Acosta (também na KTM mas na equipe GasGas) que impressionou bem com o primeiro lugar geral na classe rainha. O destaque também recai sobre a dupla da Aprilia, Maverick Viñales e Aleix Espargaró, que teve melhor desempenho na qualificação e no sprint de Losail do que na corrida de domingo. Chamados ao resgate depois de estreias sazonais muito decepcionantes estão Luca Marini com a Honda Oficial, Fabio Quartararo com a Yamaha e Marco Pizzici da equipa VR46 (Fabio Di Giannantonio teve um desempenho melhor que ele e por isso procurará a confirmação em Portimão).

Então vamos ver o que vai ser Programa do GP de Portugal para MotoGP, Moto2 e Moto3, segunda etapa do MotoGP de 2024, aqui estão os horários do fim de semana do Grande Prêmio de Portugal que começará oficialmente com a primeira sessão de treinos livres marcada para hoje às 11h45 (hora italiana) e terminará com a corrida de domingo, 24 de março, qual será a partida. Agendado para as 15h (horário italiano):

Sexta-feira, 22 de março (treinamento gratuito)

Moto3

FP1: 10h00 – 10h35

FP2: 14h15 – 14h50

Moto2

FP1: 10h50 – 11h30

FP2: 15h05 – 15h45

Motocicletas

FP1: 11h45 – 12h30

FP2: 16h – 17h

Moto3

FP3: 09h40-10h10

Q1: 13h50 – 14h05

2º trimestre: 14h15 – 14h30

Moto2

FP3: 10h25 – 10h55

Q1: 14h45 – 15h

Pergunta 2: 15h10 – 15h25

Motocicletas

FP3: 11h10 – 11h40

Q1: 11h50 – 12h05

2º trimestre 12h15-12h30

Corrida: 16h

Moto3

Corrida: 12h00

Moto2

Corrida: 13h15

Motocicletas

Wu: 10h40-10h50

Corrida: 15h

Todos os fins de semana do Campeonato Mundial de MotoGP de 2024 serão transmitidos na Itália Ele vive E em transmissão ao vivo Do céu. Quanto ao Grande Prémio de Portugal, treinos livres, qualificação e corrida serão transmitidos Sky Sports MotoGP (Canal 208 do decodificador de satélite) e Sky Sports Um (Canal 201) e transmitido no app Céu, vá. Também em transmissão, após a subscrição do “Sport Pass”, será possível acompanhar o fim de semana do Grande Prémio que também se realizará em Portimão no agora. As eliminatórias de três categorias e a corrida de MotoGP no sábado também serão visíveis ao vivo Livre para ir ao ar na TV8 (Canal 8 Digital Terrestre) que transmitirá as corridas de Moto3, Moto2 e MotoGP no domingo.

Circuito de Portimão

Será a sede do Grande Prémio de Portugal do Campeonato do Mundo de MotoGP de 2024Circuito Internacional do Algarve Está localizado a meia hora de distância Portimão. O traçado português tem 4,59 km de extensão, 9 curvas à direita, 6 curvas à esquerda e a recta mais longa tem 970 metros.

Segundo os técnicos da Brembo, fornecedores de sistemas de travagem para todos os motociclistas, o circuito de Portimão tem um desenho que exige travagens moderadas. Dos dez troços de travagem, apenas dois são considerados muito exigentes nos travões, três são moderadamente difíceis e os restantes cinco troços não exigem muito esforço. Frenagem na curva 1 É o método que exige o máximo esforço dos pilotos e dos sistemas de travagem, com as motos a atingirem velocidades de 330 km/h e a entrarem na curva a 123 km/h após 4 segundos de desaceleração e a percorrerem uma distância de 243 metros.

Para a corrida de MotoGP estarão programadas 25 voltas após a largada e a distância total que os pilotos percorrerão na pista será de 114,8 km. o Registro No geral, este número pertence a Marc Márquez, que no ano passado na qualificação alcançou o surpreendente número de 1:37.226, enquanto no que diz respeito à volta mais rápida da corrida, o recorde está nas mãos de Aleix Espargaró, que parou o relógio no ano passado em esta pista com um tempo de 1:38,872 (no entanto, Jack Miller conseguiu completar a volta na Sprint Race em 1m38,539).