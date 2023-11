Uma parada indolor para o Forte dei Marmi após o encontro direto com o Oliveirense Il Tirreno

Forte dei Marmi. No final, a equipa Forte dei Marmi de Alessandro Bertolucci sofreu a primeira derrota da temporada, embora felizmente não tenha tido consequências graves. Os Rossoblu perderam por 3 a 1 para o Oliverense de Portugal e viram desaparecer a chance de terminar em primeiro no grupo da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Uma parada indolor que, no entanto, deve melhorar cada vez mais e da qual o Rossoblu deve recomeçar imediatamente. Aliás, o Forte dei Marmi aguarda na quarta-feira o jogo do campeonato contra o Valdaño, novamente no PalaForte. Uma partida obrigatória para manter o ritmo da liderança da categoria (aguardando a revanche das duas partidas contra Montebello e Vercelli).

O Oliverense mostrou imediatamente que era diferente das demais equipes do grupo e passou a atacar. A pressão inicial resultou no gol de Di Benedetto aos três minutos de jogo. Os portugueses insistiram e Gnata teve que repelir rapidamente um remate de Tura no final de uma boa jogada. Minuto após minuto, os Rossoblu entram em jogo e Alves é chamado para fazer uma bela entrada sobre Qatar Galbas. Ambrosio também tenta, mas desta vez salva Castro com facilidade. Forte continua e Pedro Gil só perde o tempo decisivo para o guarda-redes português. Os visitantes continuam a ser perigosos e com Navarro a bordo estão a um passo de aumentar a vantagem, mas Gnata faz questão de fechar o golo. Mais uma vez, o número 1 de Fortearmino foi decisivo na cobrança de pênalti de Torra.

A segunda parte começou como começou a primeira e o Oliverense marcou. Desta vez Moreira marcou aos 60 segundos. O placar de 2 a 0 não provoca uma reação imediata do Forte dei Marmi e por isso os visitantes tentam fazer o hat-trick, mas Gnata frustra a ameaça. A reação dos homens de Bertolucci chega a meio caminho e traz a assinatura de Compagno. Chute direto, desvio, contra-desvio e a bola passa por baixo do travessão. Os Rossoblu querem o empate e Pedro Gil está prestes a fazer o 2-2. O Forte dei Marmi continua, mas carece de um pouco de precisão na frente do gol, principalmente nos contra-ataques que viram Gil e Ambrosio como campeões.

No final, o treinador rossoblu deu o seu melhor e também afastou Gnata na última tentativa de empatar, mas o Oliveriense aproveitou imediatamente e Navarro fechou o jogo no início do segundo tempo. para

