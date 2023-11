Meriti, o primeiro gol nunca será esquecido e a Juventus segue na esteira do Inter

Juventus derrota a Fiorentina com o primeiro gol de Meretti no Campeonato Italiano e segue empatada com o Inter. Cagliari no sábado, e após o intervalo, o confronto direto

O primeiro gol nunca será esquecido Os torcedores da viola também vão se lembrar disso por muito tempo, já que a derrota traz a assinatura daquele Meriti nasceu e cresceu com pão e yuvi. Um gol em todas as categorias – até na Premier League – e ele sempre veste a camisa listrada em preto e branco. Ganhar a exposição da sua marca acrescenta prestígio ao sucesso. Um gol que já vinha sendo traçado há algum tempo, que Allegri quase esperava na véspera do jogo contra a Fiorentina e que “Miri” comemorou com a emoção daquela criança que ainda não desistiu dele, e que, aos poucos pequeno, já com mais de cinquenta aparências, está assumindo a aparência do ser humano dentro dele. Ele teve que esperar dez partidas neste torneio – nem todas foram disputadas – e adicionar dez minutos ao que seriam os primeiros seiscentos segundos memoráveis ​​​​de sua carreira.

um exercício – Mérito sim ou Mérito não? Talvez a escolha seja óbvia dada a ausência de… Pogba, Feijão e com a manta curta na defesa, mas com o fator Allegrata desconhecido sempre próximo, não é totalmente certo. Depois de experimentar (algumas) alternativas (lógicas) na preparação para o jogo, a escolha final recaiu sobre o médio piemontês e a sua boa forma garante a imprevisibilidade ofensiva sem limitar a cobertura correcta na frente da defesa. Um vaivém constante que culmina no objetivo que coroa o trabalho em equipe. Se não for o único, é um dos poucos em termos de velocidade e precisão. Porque a Juve este ano é: a melhor versão, Sólido e segurodo que há um ano.

Alegre – O sorriso final de Allegri é o seu melhor cartão de visita para garantir que aqueles que se sentem arrastados pelos comentários pós-jogo não durmam em paz. “Seria errado falar de vitória sem reconhecê-la Inter, Milão e Nápoles Porém, estão à frente da Juventus na reconstrução de um projeto vencedor.” Neste momento, o torneio rodeia o nome do Milan em vermelho e coloca Inter e Juventus quase no mesmo nível, separados por apenas dois pontos, mas também por mais dez gols marcados. Por esta razão, depois de um terceiro quase todo o torneio, os nerazzurri podem sentir-se – com razão – superiores aos seus rivais.Aguardando o confronto direto em Turim, dentro de duas semanas, para adicionar (ou tirar) esperanças e certezas. Uma coisa é certa: Juventus não está brilhando Mas não faz brilhar nem mesmo aqueles que não o atacam com convicção.