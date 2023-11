Vlahovic entra. Acompanhe a partida ao vivo

Havia muito Apela ao adiamento do jogo entre florentino E Juve Devido aos problemas encontrados esta semana devido às enchentes que atingiram a Toscana. mas A partida é disputada regularmente Na Artemio Franchi em Florença.

22h20

71′ – Parisiense tenta preocupar Chesney

O parisiense chuta de ângulo fechado: um chute forte erra o alvo.

22h17

68′ – Dupla substituição para a Juve com entrada de Vlahovic e Milik

Dupla substituição para Allegri, com Vlahovic e Milik substituindo Kane e Chiesa. O sérvio foi extremamente vaiado.

22h13

64′ – Remate de Bonaventura

Bonaventura tenta de longe e a bola passa longe dos seus olhos Chesney. A Juventus é cercada por Viola.

22h10

61′ – Substituição Juve, com saída de Meriti

Mudança para a Juve: Meriti fora, Cambiasso fora: Ele jogará como meio-campista, o que é surpreendente. Kostic continua atuando como quinto meio-campista à esquerda.

22h08

59′ – Substituição Fiorentina

Italiano manda Bonaventura a campo no lugar de Barack.

22h07

58′ – Aviso para Gatti

Gatti recebeu cartão amarelo por falta sobre Kouame.

22h04

55′ – Fiorentina pressiona ofensivamente

A Fiorentina ataca com força total em busca do empate.

21h59

50′ – Tiro de Kane

Juventus sai no início do segundo tempo igreja Kane: Um chute bloqueado pela defesa Viola.

21h57

48′ – Kane recebe cartão amarelo

Kane recebeu cartão amarelo por jogo perigoso.

21h55

46′ – Substituição Fiorentina

Recomeçamos com a mudança da Fiorentina, com a saída de Beltran e a entrada de Nzoula.

21h55

46′ – Início do segundo tempo da partida entre Fiorentina e Juventus

Vamos começar novamente. O início do segundo tempo da partida entre Fiorentina e Juventus

21h55

Rabiot vai perder o jogo Juventus-Cagliari

Rabiot vai perder o Juventus Cagliari por desclassificação: recebeu cartão amarelo e cartão amarelo no primeiro tempo.

21h47

Meriti, gol da Juventus da Tchecoslováquia no Campeonato Italiano

O gol marcado por Meriti é o primeiro gol do Campeonato Italiano. O meio-campista da Juventus marcou pela Juventus em todas as categorias em que atuou, desde Pulsini até o time titular.

21h38

48′ – Fim do primeiro tempo

Entramos no final do primeiro tempo com o placar Fiorentina – Juventus 0-1: gol de Meriti aos 10 minutos.

21h37

47′ – A Fiorentina ainda está perto de marcar

Mais uma chance para a Fiorentina: cabeceamento de Ranieri, a bola bate nas costas a poucos centímetros de distância.

21h35

45′ – Szczesny bloqueia chute de Biraghi

Chesney salta e bloqueia uma falta venenosa cobrada por Biraghi. Três minutos de acréscimo.

21h32

43′ – Aviso para Rabiot

Falta em Mandragora: advertência para Rabiot.

21h29

40′-Kwame está tentando

Mais um chute de longa distância de Kouame, mais um escanteio para a Fiorentina.

21h25

36′ – Fiorentina no ataque

Em cinco minutos, primeiro Kouame, depois Parisi: a Fiorentina pressionou muito em busca do empate.

21h19

30′ – Nico González é perigoso

21h15

26′ – Kostic cobra falta direta

21h13

23′ – Nico González tenta

21h07

18′ – Beltran bloqueia defesa da Juventus

Uma bola caindo de Barak para Beltran é bloqueada pela defesa da Juventus. A Fiorentina tenta responder depois de ter ficado para trás na sequência dos acontecimentos no primeiro jogo da Juventus.

20h59

10′ – Gol da Juventus! Meridade

A Juventus saiu na frente com gol de Meriti, assistência de Kostic, erro de Parisi, cruzamento do sérvio, e Martinez Quarta esperava isso do meio-campista da Juventus, que não deixou nenhuma oportunidade para Terracciano.

20h59

10′ – Fiorentina tem posse de bola

A Fiorentina tem a posse de bola há muito tempo e a Juventus defende com disciplina.

20h56

7′ – Fiorentina e Juventus se estudam

Uma prolongada fase de estudos preliminares entre Fiorentina e Juventus

20h49

1′ – Fiorentina – Juventus, pontapé inicial

Concertos. Para Fiorentina-Juventus.

20h48

Fiorentina e Juve se abraçam no meio-campo

Fiorentina e Juventus se abraçaram no meio-campo em memória das vítimas das enchentes que devastaram a Toscana nos últimos dias, matando seis pessoas. Um minuto de meditação.

20h40

Giuntoli para DAZN: “Classificações? Nosso objetivo é o quarto lugar”

Giuntoli Para DAZN: “Estou aqui para representar a proximidade do clube às famílias atingidas pelas enchentes. Em termos de desafio, pensamos em fazer um grande jogo e lutar por cada bola. Almejamos o quarto lugar e é importante marcar pontos para criar uma vantagem entre nossos rivais. Keane? O garoto saiu decepcionado contra o Verona, mas depois de um momento comemorou com os companheiros. O treinador lhe deu confiança e hoje a confirmação chegou.”.

20h37

Kostic para DAZN: “Daremos 120 por cento”

Na partida preliminar Kostic Falei em microfones DAZN: “O jogo desta noite é muito importante para nós. Jogar aqui contra a Fiorentina é sempre difícil para nós, mas tivemos muito tempo para nos preparar. Daremos 120 por cento. Sabemos como a Fiorentina joga, os preparamos bem. “ Temos que estar focados desde já.” E dar o nosso melhor. Vamos tentar vencer o jogo.”.

20h18

A Juve está em campo se aquecendo entre as sirenes

As duas equipes entraram em campo para se aquecer. A Juventus foi saudada por apitos vindos do estádio, que não estava lotado, mas podia ser ouvido. A página da Juve X documenta isso.

20h14

Fiorentina está empatada na classificação com a Roma

Acertando Lichia Com gols nos acréscimos Azmoun E Lukakuenquanto isso, Roma Ele está ligado florentino Em sétimo lugar na classificação com 17 pontos. Uma partida emocionante no Olímpico, onde Lukaku Perdeu um pênalti, por exemplo Almqvist deu a liderança ao time do Salento antes do turno final (Imagem: Getty Images)Leia tudo).

20:00

Fiorentina – Juventus, como a Viola chegou

lá florentino voltou de Duas derrotas consecutivas Na Liga Italiana: Vs Empoli (0-2) e Lácio (1-0). Nas duas ocasiões o Viola não marcou, mas na partida do meio da semana conferência Liga tinha vencido 6-0 Contra os sérvios Kokariki. Os Viola procuram pontos para se relançarem nas zonas altas da tabela.

19h55

Fiorentina – Juventus, como os Bianconeri chegam ao jogo

Juve Venceu os últimos três jogos da Série A e não sofreu nenhum gol desde 23 de setembro, dia da derrota para o Sassuolo. Allegri tem a chance de escapar Milão E de volta a dois pontos de distânciaInternacional líder.

19h50

Vlahovic larga no banco e Beltran lidera o ataque Viola

Então, de seus donos VlahovicEle começará a partida contra seu ex-time no banco de reservas. Em vez disso, Allegri escolheu o par que criou Ken E igreja.

Fiorentina está confirmada no flanco defensivo direito parisiense. Nico González, Barak Kwame trabalhará atrás do atacante solitário Beltrán.

A escalação oficial para a partida entre Fiorentina e Juventus.

Fiorentina (4-2-3-1): Terraciano; Parisi, Ranieri, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandrágora; Nico Gonzalez, Barack, Kwame; Beltrán. Treinador: Italiano.

Juve (3-5-2): Szcz?sny; Gatti, Bremer, Rugani; McKinney, Meriti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Igreja, Ken. Treinador: Allegri.

19h47

Treino oficial da Fiorentina

A escalação oficial da Fiorentina.

Fiorentina (4-2-3-1): Terraciano; Parisi, Ranieri, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandrágora; Nico Gonzalez, Barack, Kwame; Beltrán. Treinador: Italiano.

19h43

Fiorentina em silêncio na imprensa

A Fiorentina não fará quaisquer declarações antes ou depois do jogo contra a Juventus. O silêncio da imprensa não foi explicado, mas provavelmente tudo esteve relacionado com a decisão de disputar a partida contra a Juventus de Massimiliano Allegri, apesar da oposição da maioria dos torcedores do Lilia, incluindo os torcedores organizados do Curva Fiesole.

19h41

Juventus, treino oficial

Escalação oficial da Juventus.

Juve (3-5-2): Chesney. Gatti, Bremer, Rugani; McKinney, Meriti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Ken, Igreja. treinador: alegrar.

19h23

“Pronto para enfrentar a #FiorentinaJuve”

Através de uma postagem no site do X, a Juventus documentou a chegada do “Al Franchi” ao estádio. Outdoor iluminado, Curva Fiesole deserta.

19h13

Juventus, há discussão nas redes sociais sobre as novas camisas

À medida que se aproximam as 20h45 de hoje, uma prévia de quais camisas a Juventus deve usar na temporada 2024/25 gerou debate nas redes sociais. (Leia tudo)

18h56

Fiorentina e Juventus chegaram ao estádio

Fiorentina e Juventus chegaram ao Estádio Franchi. A contagem regressiva para a partida entre Viola e Bianconeri já começou.

18h40

Fiorentina Pensamento Italiano

Palavras do treinador às vítimas das enchentes (Clique aqui).

18h30

Fiorentina x Juve, partida de ex-jogadores

Allegri confia em suas impressionantes experiências passadas.

Vlahovic e Chiesa, ex-desafio da Fiorentina: Juventus possível

18h15

Fiorentina, torcedora de gestos

Belo gesto de curva roxa.

Torcedores da Fiorentina ajudam a Toscana: um gesto simpático

18h

Italiano e Allegri combinam números

Tudo relacionado à comparação entre treinadores (Clique aqui)

17h47

Fiorentina – Juve, onde assistir

eu li aqui Onde você pode assistir ao adiamento da Liga Italiana de domingo.

17h35

A escalação esperada para a partida entre Fiorentina e Juventus

Depois do jogo oficial Clique aqui Para possíveis seleções do Italiano e Allegri.

17h22

Juventus, a mensagem de Vlahovic para a Toscana

Reflexões publicadas pelo atacante sérvio após a enchente (Clique aqui).

17h10

Governador de Florença: “O jogo não é problema”

O prefeito de Florença falou sobre a situação da cidade antes da partida: “A Fiorentina Juventus não está interferindo nos esforços de resgate. A polícia não foi retirada dos controles, incluindo o combate aos saques”, acrescentou.

17h

Previsões do prefeito de Florença

Prefeito de Florença, Nardella, nas horas seguintes às enchentes Ele havia antecipado a situação atual sem qualquer demora.

16h50

Os torcedores que solicitaram adiamento

O primeiro a intervir e também o primeiro a pedir atraso Da partida contra Juve: Esse foi o apelo deles.

16h40

Os torcedores da Fiorentina foram dos primeiros a intervir

Fãs florentino Eles foram os primeiros a intervir Ajuda Número de pessoas afectadas pelas cheias: A declaração dos organizadores do Ansar viola.

16h30

O Dilúvio, Carta do Comissário

Poucas horas depois do que aconteceu na Toscana Uma mensagem de proximidade Fiorentina e seu presidente: Tweet do Comissário.

16h20

A partida entre Fiorentina e Juventus será disputada

A partida entre o time Italiano e o time Allegri será disputada regularmente: a partida está marcada para começar hoje à noite, às 20h45.

Estádio Artemio Franchi – Florença