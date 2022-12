Haaland mostra na Premier League inglesa: Leeds 1-3 Manchester City

Com dois golos, o norueguês lidera a equipa de Guardiola (1-3) e supera o pai no número de golos marcados na Premier League. Rodri Westwick também marcou um gol

Só havia uma coisa de que Alfie Haaland ainda podia se gabar com seu filho Erling: marcar mais gols do que ele em sua carreira na Premier League. Em Leeds, sua cidade natal, os furacões noruegueses roubaram até aquela pequena satisfação do pai, que estava nas arquibancadas para aplaudi-lo, e o venceram com dois gols que lhe renderam uma vitória por 3 a 1. O segundo lugar no ranking de 5 pontos de jogadores do Arsenal. Haaland estabeleceu outro recorde: já marcou 20 gols no campeonato nesta temporada em apenas 14 jogos, o que é um recorde. Como se dissesse que o mês de férias da Copa do Mundo, que passou entre Manchester, Maldivas e Itália, não o livrou do hábito de marcar gols. O Leeds, que marcou 11 nas últimas 4 partidas contra o Catar, perdeu, mas certamente não por causa de Willy Gnonto, titular pela segunda partida consecutiva e o mais ativo de sua equipe no ataque.

protagonistas – Haaland é o homem da capa. Ele joga com vontade de balançar o mundo, com sua primeira chance depois de apenas 40.” Ele estava seco no primeiro tempo, mas encontrou a combinação certa no segundo tempo com Jack Grealish (duas assistências, mas também muitos erros de limiar) marcando dois gols entre os minutos 51 e 64. Isso era o que ele era antes do intervalo: uma máquina de fazer gols, um atacante que atrai todas as atenções dos zagueiros adversários. O jogo de Kevin De Bruyne também foi excelente, o cérebro de sempre por trás das travessuras mais perigosas do City Guardiola confirmou sua confiança em Rico Luis, que com 18 e 65 dias se tornou o jogador inglês mais jovem do City na Premier League desde 2006. Depois de estrear na Carabao Cup na quinta-feira contra o Liverpool, Pep o homenageou chamando-o de Homem o Match, pela sua capacidade de ser lateral-direito no papel mas extra-meio-campo na realidade: por isso decidiu confirmar Isso, e conseguiu mais uma boa atuação. Lior Leeds: Willy Junonto.Mesmo se o gol que faz a final mais emocionante, após o City vencer por 3 a 0, foi marcada por Strwick com belo cabeceamento aos 73 minutos, o jovem azul é o mais animado de seus atacantes, também O primeiro jogador do Leeds a acertar a bola em direção ao gol de Ederson quando o jogo estava ligado Começou mesmo a partir do minuto 32. Em Elland Road, apaixonaram-se por Gnonto, pela sua maturidade, pela sua inteligência e pelo potencial de um jogador que está cada vez melhor. Exatamente o que Leeds precisa. E ao técnico da seleção, Roberto Mancini, que não tira os olhos dele. READ Copa do Mundo: Inglaterra - América sem gols, 0 a 0 no Catar 2022

o jogo – O City demorou muito para romper uma defesa vigilante do Leeds, passando apenas nos primeiros acréscimos com Rodri, que conseguiu uma curta folga do excelente Mesler até chegar lá com um voleio de Mahrez. O furacão Haaland estourou no início do segundo tempo: aos 51 minutos, Grealish o presenteou com seu gol mais fácil da temporada em uma bandeja de prata; Aos 64 minutos, o norueguês marcou dois gols após belo triângulo novamente com o lateral esquerdo número 10 nos ombros da camisa italiana do Milan inspirada no Milan dos anos 60. Com uma vantagem de 3 a 0, e com a barriga cheia de gols, os campeões da Inglaterra relaxam bastante e animam o Leeds. Gnonto na esquerda corre rápido, Struijk cabeceia aos 73 minutos e os donos da casa em pelo menos duas ocasiões estiveram perto de um gol que os colocaria de volta no jogo. Mas a festa é da cidade. Halland, é claro.

mercado – Enquanto Leeds e City estavam em campo, o Liverpool anunciou a chegada oficial de Cody Jacobo, seu primeiro grande sucesso na Premier League de inverno. “Acho que os Reds são o clube perfeito para eu tentar mostrar minhas habilidades”, disse o holandês de 23 anos ao site de seu novo clube. Existem muitos grandes jogadores.” O Liverpool pagou 42 milhões ao PSV Eindhoven pelo seu novo camisa 18. A transferência será efetivada em 1º de janeiro, quando o mercado reabrir oficialmente.Gakpo pode fazer sua estreia na Premier League já no segundo jogo em Brentford.

28 de dezembro de 2022 (alterado em 28 de dezembro de 2022 | 23h07)

