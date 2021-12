Série A, dados do espectador: o Milan surpreende a todos

No final da primeira rodada do programa Serie A 2021/22 É hora de avaliação, dentro e fora do campo. O portão bem conhecido Futebol e finanças Todos os dados relativos a espectadores Nos estádios nesta primeira parte da temporada.

Já houve mais de 3 milhões de espectadores até agora, com Milão primeiro Neste acordo especial com 378.300 Alguém trouxe para o San Siro em apenas nove corridas, uma média 42.033 espectadores por partida.

Milan, torcida, primeira divisão

Ele segue Romaespontaneamente 408.698 Fãs (e com um jogo a mais que os rossoneri) supera ligeiramente atéInter. O último foi Sassuolo, com média de 5’500 espectadores por jogo. debaixo de classificação A taxa de participação nos estádios: