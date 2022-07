“Dybala para Roma? Não estou vendendo sonhos, mas fatos concretos”

Ainda não é hora do clássico em campo, mas entre Lácio E a Roma As greves já começaram. Em particular, o chefe da Biancoceleste Cláudio Lotito Uma resposta ao coro ofensivo da torcida Giallorossi por ocasião da apresentação do Dybala. “Não assisti ao show do Dybala e isso não me afetou, estou acostumado a me medir com fatos. Não vendo sonhos, mas fatos concretos. Nós, infelizmente, não fazemos um conjunto de pôsteres da Panini , não nos importamos”, disse a Lazio Number One.