Pode ser fechado em Israel

Foi mais um dia febril, entre sussurros e negações, que se desvaneceu em razoável certeza: Georginio Wijnaldum jogará em Roma graças à intervenção direta de Dan Friedkin, que pediu a seu amigo, o presidente Al-Khelaifi, que libertasse o jogador.. No entanto, as negociações com o PSG estão longe de terminar e estão nas mãos de dois treinadores portugueses, Luis Campos e Thiago Pinto, que trabalham para colmatar a lacuna. A oportunidade de se encontrar cara a cara pode, por puro acaso, ser a viagem conjunta a Israel: a Roma jogará um amistoso contra o Tottenham em Haifa no sábado, enquanto o PSG estará ocupado em Tel Aviv no domingo (uma hora de carro). Na Supercopa da França contra o Nantes. Não se sabe se Galtier, o técnico francês, convocará Wijnaldum na primeira temporada oficial da temporada. Mas se as pistas estiverem corretas, então o sentimento é negativo: no último teste a redundância no PSG já havia sido descartada. E ontem, apenas para evitar chamar a atenção, Wijnaldum editou fotos de perfil nas redes sociais, incluindo fotos que não apresentam uma camisa de Paris.

nó De acordo com os últimos rumores, as duas partes chegaram a acordo sobre a fórmula de transferência: será um empréstimo gratuito com direito a resgate, com um compromisso automático se o Wijnaldum atingir metade do número de jogos e a Roma se classificar para a Liga dos Campeões 2023/24 . Nesse caso, o contrato ficará pronto para o jogador até 2025. Falta o acordo sobre o salário. Porque no momento o PSG não pretende contribuir significativamente – Roma pede metade – para o pagamento da bolsa do primeiro ano. Wijnaldum, por sua vez, estaria disposto a reduzir seus salários em cerca de um milhão para facilitar a transferência, conforme informou o promotor público Thiago Pinto na reunião realizada segunda-feira em Trigoria, porque quer jogar continuamente nos meses que antecedem até a Copa do Mundo: foi descartado por Louis van Gaal, técnico da Holanda, que foi convocado para a Liga das Nações em junho e antes mesmo de usar menos, depois de perceber que no PSG não conseguia se expressar. seus atributos. READ Transmissão ao vivo - Roma - Lazio, Sarri: "Sinto muito pelos torcedores. O pênalti para Milinkovic..."

Negociação No entanto, mesmo os esforços de Wijnaldum, que por pelo menos duas semanas disse sim a Mourinho, que também rejeitou uma oferta inglesa, não são suficientes para selar o acordo. O salário é tão alto (bônus de 9 milhões incluído) que é impossível amar a Roma sem uma contribuição adequada do PSG. Entre outras coisas, o decreto de crescimento não pode ser explorado nesta matéria. Só será útil em 2023, se a Roma adquirir o jogador diretamente, já que a lei não se aplica a transferências anuais de empréstimos. No entanto, o otimismo está surgindo de todos os lados, inclusive da corretora que trata do assunto. Na hipótese mais otimista, Wijnaldum estará em Trigoria no início da próxima semana, duas semanas antes do início do torneio: assim ele terá tempo, depois de treinar à margem do PSG, para recuperar o atraso com seus companheiros de equipe pela primeira vez em Roma já em Salerno em 14 de agosto. Mas pensar na abordagem mais eficaz para estrear seria o próximo passo.